Haftalık burç yorumları (30 Ocak- 5 Şubat 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 30 Ocak Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 30 Ocak- 5 Şubat 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

30 Ocak- 5 Şubat 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yakın çevre, eğitim, kardeşler, seyahatlerle ilgilenerek başlıyorsunuz. Enerjik ve konuşkan olabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir, bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyal çevrenizden, bağlı olduğunuz topluluk ya da derneklerden dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ayrıca aşk, çocuk, eğlence, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Boğa; haftaya para, maddi kaynaklarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; kariyer hayatınızda ise ani olaylar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili İkizler; haftaya enerjik, atak, iletişimci yönünüzü ortaya koyarak başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta ortasında; para, gelirler, maddi kaynaklarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, hastaneler, cezaevi gibi konularda ani durumlar gerçekleşebilir. Ayrıca yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Yengeç; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Kendinizi yazılı ifade etmek, iletişime geçmek, eğitim almak, seyahat etmek ruhunuza iyi gelecektir. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissedeceksiniz, duygularınızı rahat dile getirebileceksiniz. Hafta sonunda; para, maddi gelirlerle ilgili kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevreniz, bağlı olduğunuz dernekler, vakıflardan dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Aslan; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Ailenizle ilgilenmek, yemek yapmak, evinizde zaman geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Hafta sonunda; enerjik, yaşam dolu hissedeceksiniz. Evlilik, ortaklık, kariyer konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Başak; haftaya kariyer hayatınızda odaklanarak başlıyorsunuz. Hata ortasında sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Tatil, eğlence, sanat, çocuklarla ilgilenmek ruhunuza iyi gelecektir. Yurt dışı, eğitim, hukuk, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili ani olaylar gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Terazi; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, borsa, eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Akrep; haftaya para, cinsellik, sağlık konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; ev, aile, evlilik, ortaklık konularında ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Ayrıca kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Yay; haftaya partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; para, cinsellik, ameliyat, okültizm konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatı, evcil hayvanınız, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; para, cinsellik, ameliyat konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca aşk, çocuk, hobi, eğlenceden dolayı çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Kova; haftaya aşk, çocuk, tatil, borsa konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık, evlilik konularında bazı aksilikler çıkabilir. Ayrıca ev, aile konularında beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Balık; haftaya evinizle, ailenizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, borsa, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgili ani aksilikler gerçekleşebilir. Trafikte ise dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İletişimde sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

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