Haftalık burç yorumları (6 Şubat- 12 Şubat 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 6 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 6 Şubat - 12 Şubat 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

6 Şubat - 12 Şubat 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya aşk, çocuk, eğlence, tatil konularıyla ilgilenerek enerjik başlıyorsunuz. Maddi kazançlarınızda ani yükselişler bu hafta gerçekleşebilir. Aşk konusunda da güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; sağlık konuları, hayatı düzeni, çalışma hayatınızla ilgilenebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık konuları ön plana çıkıyor. Finans, gelirler, ödemelere dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevre, aşk konusunda güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; aşk, çocuk, eğlence, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerinizle ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya yakın çevre, eğitim, kardeşler, seyahat konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda, aşk hayatınızda ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile konuları ön plana çıkıyor. Aile içinde fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, eğlence, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk konularında ani güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz, önemli kararlar verebilirsiniz. Hafta sonunda; ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki gelişmelerle maddi kazançlarınızda ani artışlar meydana gelebilir. Ayrıca aşk hayatınız güzelleşiyor olacak. Hafta ortasında; kazançlar, para konularında kararsız kalabilirsiniz ama korunuyorsunuz. Harcamalara dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, evlilik, ilişki konularında harika gelişmeler sizi bekliyor. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissedeceksiniz, fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta sonunda; para, iş, kazançlarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda maddi kazançlarınızla ilgili ani yükselişler gerçekleşebilir. Ayrıca aşk hayatınız güzelleşiyor. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhsal, manevi çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Etrafınızla duygusal iletişiminiz artabilir. Ayrıca daha duyarlı olabilirsiniz. Para konularında kararlar alabilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Aşk, çocuk, eğlence, evlilik konularında ani güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, sanatla ilgilenmek ruhunuza iyi gelecektir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul, aşk konusunda ani güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya finans, okültizm, ameliyat, sağlık, cinsellik konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, eğitim, seyahat konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda kariyer, iş hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ev, aile, para konularında ve aşk hayatınızda ani güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta ortasında; finans, sağlık, ameliyat, cinsellik konuları ön plana çıkabilir. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya çalışma hayatı, gündelik uğraşlarınız ilgili ani gelişmelerle başlıyorsunuz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Aşk, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler bu hafta sizinle olacak. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları ön plana çıkıyor. Ayrıca harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Güzel bir hafta dilerim.

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