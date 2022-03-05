Haftalık burç yorumları (7 Mart - 13 Mart 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 7 Mart pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 7 Mart 2022 - 13 Mart 2022 haftası burçları neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



7 Mart 2022 - 13 Mart 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





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Haftanın ilk günlerinde gündeminizde parasal konular ağırlıkta olabilir. Alacağınız kararlarda dikkatli olun, ancak Pazartesi günü daha rahat bir akış var. Sürpriz kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir ya da beklemediğiniz bir ödemeyi alarak rahatlayabilirsiniz. Hafta ortalarında yöneticiniz Mars’ın da desteğiyle yurt içi seyahat olasılıkları söz konusu olabilir ve hareket halinde olmak size iyi gelebilir. Ayrıca eğitim ve iletişim konularında da önünüz açık. Perşembe’den itibaren daha iç sesinizi dinleyerek kararlar alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İlişkilerinizde daha fazla empati yapabilir, bu anlamda çevrenizle daha iyi iletişim kurabilirsiniz. Haftanın son günleri biraz duygusal olabilir, özellikle ailenizle daha fazla birlikte olmak, onlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gökyüzü enerjileri şifalandırıcı.

Haftanın ilk iki gününde Ay sizin burcunuzda olacak. Kendinize odaklı olabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri için de ideal günler. Hafta ortalarında parasal konular gündeminize geliyor. Çarşamba gününün enerjileri olumlu, yöneticiniz Venüs sizi destekliyor olacak. Perşembe’den itibaren olan süreçte sosyal yaşamınız ve arkadaşlık ilişkileriniz daha fazla odağınızda olabilir. Daha sıcak ilişkiler kurabileceğiniz, sorunlu ilişkileri şifalandırabileceğiniz bir dönem. Haftanın son günlerinde ise kısa seyahat planları yapabilir, iş ya da gezi amaçlı seyahatlere çıkabilirsiniz. Eğitim almakla ilgili bir düşünceniz varsa tam aradığınız koşullarda seçeneklerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunu daha ziyade yakın çevrenizdeki kişilerle geçirmek isteyebilirsiniz, gökyüzü etkileri ilişkileri şifalandırıcı olacak.

Haftanın ilk günlerinde biraz dışa kapalı olabilir, iç dünyanıza eğilebilir ve işlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evinizde kalma ihtiyacınız yoğun olacak. Salı günü bazı kafa karışıklıkları, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Çarşamba günü Ay sizin burcunuza geçecek. Kendinize odaklı olabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri ya da kişisel bakım için de Cuma’ya kadar olan süreç ideal olacak. Perşembe günü yöneticiniz Merkür Balık burcuna geçiyor. Önümüzdeki dönemde kariyerinizle ilgili olarak daha sezgisel kararlar alabilir, akışta hareket edebilirsiniz. Ancak aksiyon almakta zorlanmakla ilgili bir etki de söz konusu olabilir. Cuma günü parasal konularda gökyüzü sizi destekliyor olacak. Hafta sonu da genel olarak bu alana odaklı olabilir, Cumartesi günü sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Haftaya başlarken sosyal yaşamınız aktif olabilir, yoğun bir toplantı ya da etkinlik trafiği yaşayabilirsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerle sıcak ilişkiler kurabilirsiniz. Hafta ortalarında ise biraz dışa kapalı olabilir, iç dünyanıza eğilebilir ve işleriniz yoğunsa odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evinizde kalma isteğiniz daha ağır basabilir. Perşembe gününden itibaren yurt dışı bağlantılı işler, ticaret, eğitim ya da seyahat konularında daha akışta kararlar alabilir, iç sesinizi daha fazla duyabilirsiniz. Ancak aksiyon almakta zorlanmakla ilgili bir etki de söz konusu olabilir. Mantığınızla sezgilerinizi bir arada kullanmanız iyi olur. Cuma günü Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Haftanın geri kalanında hayattan beklentilerinize, hayallerinize ve gelecek planlarınıza odaklı olabilirsiniz. Elinizde bazı projeler varsa onlarla ilgili çalışabilirsiniz. Enerjiniz yüksek olacak. Dış görünüm değişiklikleri için de uygun günler.

Haftanın ilk günlerinde kariyerinizle ilgili konular odak noktanızda olabilir. Özellikle Pazartesi günü gökyüzü sizi destekliyor olacak. Şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kararsızlıklarınızın olduğu durumlarda dirençlerinize bakmalısınız. Kariyerinizde bir dönüşüm zamanı gelmiş olabilir. Hafta ortalarında sosyal ortamlarda daha fazla bulunabilir, etkinlik ya da davetlere katılabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren hayatınızda parasal konularla birlikte krizli süreçler söz konusu olabilir. Hayat sizi daha akışta kalmaya zorlayacak; ancak gerçekleri görmeye, mantığınızı dinlemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Acele kararlar almayın. Haftanın son günlerinde evinizde kendinizle vakit geçirmek isteyebilir, kalabalık ve sosyal ortamlardan uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Pazar gününü aile ortamında geçirmek size iyi gelecek. Onların manevi destek aldığınızı hissedebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar yapabilir, sezgileriniz daha net duyabilirsiniz.

Haftanın ilk günlerinde yurt dışı bağlantılı işleriniz, seyahat ya da eğitim konularıyla ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir. Ancak özellikle Salı günü bazı kararsızlıklar yaşamanız mümkün. İmza süreçlerinde de dikkatli olun. Hafta ortalarında işleriniz yoğunlaşabilir. Koşuşturmalı günler geçirebilirsiniz. Perşembe günü yöneticiniz Merkür Balık burcuna geçiyor. Önümüzdeki dönemde evlilik ya da ilişki konularına odaklanabilirsiniz. Ortaklıklarınız varsa onlarla ilgili gündemler de oluşabilir. Daha akışta kalarak ve sezgilerinizi mantığınızla birlikte dinleyerek kararlar alabilirsiniz. İletişim dilinizin yumuşayacağı, ilişkinizin şifalanacağı bir süreç de olabilir. Yalnızsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz. Haftanın son günlerinde ise sosyal etkinlikler, davetler ya da arkadaş buluşmaları söz konusu olabilir. Özellikle Cuma günü planlar yapmak için çok uygun.

Haftanın ilk günlerinde parasal konularla birlikte içsel anlamda krizli süreçleriniz söz konusu olabilir. Ancak beklenmedik gelişmelerle birlikte başkalarından gelen kaynaklar bakımından şanslı olabilirsiniz. Dönüşüm için ise konfor alanınızdan çıkmanız durumunda hayat sizi destekleyecek. Hafta ortalarında yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konuları gündeminize gelebilir. Perşembe’den itibaren ise günlük rutinleriniz, işleriniz ve sağlığınızla ilgili konular ağırlıklı olarak odak noktanızda olacak. Psikolojik terapi ya da danışmanlık almak, size iyi gelen insanlarla iletişim halinde olmak, iş yüklerinizin bir kısmını bırakmaya karar vermek size çok iyi gelebilir ve zihinsel olarak sizi rahatlatabilir. Haftanın son günlerinde ise tamamlamak zorunda olduğunuz işlerle uğraşabilirsiniz. Dinlenmeye de vakit ayırmayı unutmayın.

Haftaya başlarken ilişki, evlilik ya da ortaklık konuları gündeminizde olacak. Özellikle Salı günü yöneticiniz Plüton’un desteğiyle ilişkileri dönüştürecek güçte gökyüzü etkileri alıyorsunuz. Karşılıklı anlayışla iletişim kurmaya dikkat edin, öfke ya da kıskançlık gibi negatif duygulardan arının. Hafta ortalarında ise parasal konularla birlikte krizli süreçleriniz söz konusu olabilir. Çarşamba günü gökyüzü enerjileri olumlu, ancak sonraki gün beklenmedik gelişmelerle blokajlar ve ve zihinsel karmaşa yaşayabilirsiniz. Perşembe’den itibaren ise aşk ve ilişki konuları hayatınızın gündemine oturuyor. İlişkinizi şifalandırabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte sezgilerinizi dinleyerek hareket etmeniz de önem taşıyor. Haftanın son günlerinde ise yurt dışı bağlantılı işler, seyahat ya da eğitim konuları gündeminize gelebilir. Gelecekle ilgili hayaller kurabilir, hayattan beklenti ve isteklerinize odaklı olabilirsiniz. Ancak dönüşüme direncinizi kırmanız gerekiyor.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Koşuşturmaca içinde sağlığınızı ihmal etmeyin. Bir tedavi planınız varsa başlamak için uygun günlerdesiniz, yöneticiniz Jüpiter sizi destekliyor olacak. Hafta ortalarında ilişki ya da evlilik konularına odaklanabilirsiniz. Bol görüşmeli, konuşmalı günler olabilir; özellikle Çarşamba günü gökyüzü enerjileri olumlu. Sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilir, geleceğe dönük bazı adımlar atabilirsiniz. Perşembe’den itibaren önümüzdeki dönemde daha çok evinizle, ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ev alım-satım ya da taşınma planlarınız varsa mantığınızla birlikte sezgilerinizi de dinlemelisiniz. Cuma günü ortak kazançlar, borçlar veya ödemelerle ilgili imza atmak, bir karar almak ya da görüşmeler yapmak için uygun. Cumartesi de şanslı gelişmeler bekleyebilirsiniz.

Hafta genelinde ağırlıklı olarak aşk ve ilişki konuları gündeminizde olabilir. Hafta ortalarında yoğun bir iş gündeminiz olacak ancak onun dışında daha ziyade partnerinizle ilgilenebilir, zihinsel anlamda ilişki odaklı olabilirsiniz. Hayat sizden sorumluluk almanızı istiyor, ancak siz genelde iş sorumluluklarınıza odaklanarak partnerinizi ihmal ediyor olabilirsiniz. Salı günü iletişim dilinize dikkat edin; yanlış anlamalar ya da tartışmalar söz konusu olabilir. Perşembe’den itibaren önümüzdeki süreçte kısa seyahatler, eğitimler ve çevresel iletişim konuları daha çok odak noktanıza geliyor. Sadece mantıkla hareket etmemeli, iç sesinizi de duymalısınız. Haftanın son günleri ilişkinizi şifalandıracak enerjiler taşıyor. Konuşamadığınız konular varsa gündeme getirmek için çok uygun günlerdesiniz. Ayrıca sürpriz gelişmeler yaşamanız da mümkün.

Haftanın ilk iki gününde aileniz ya da evinizle ilgilenmenizi gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Ev içinde tadilat ya da dekorasyon gibi değişiklikler yapmak için uygun bir dönemde olacaksınız. Sadece hızlı karar almamaya özen gösterin. Hafta ortalarında partnerinize vakit ayırabilir, konuşmayı ertelediğiniz konular varsa gündeme getirebilirsiniz. Özellikle Çarşamba gününün enerjileri çok olumlu. Perşembe gününden itibaren önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak parasal konularla meşgul olabilirsiniz. Alacağınız kararlarda ya da imza atmanızı gerektiren durumlarda daima mantığınızla birlikte iç sesinizi de dinleyin ve gerçekleri gözden kaçırmayın. Haftanın son günlerinde tamamlamanız gereken işlerle ilgilenebilir, günlük rutinlerinizde bazı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle Cumartesi günü yöneticiniz Uranüs’ün desteğiyle kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz.

Haftaya başlarken Pazartesi günü sürpriz bir şekikde bir yurt içi seyahati gündeme gelebilir. Kendinize yatırım amaçlı bir eğitim almayı düşünüyorsanız yine haftanın ilk günlerini seçeneklerinize göz atmak anlamında değerlendirebilirsiniz. Hafta ortalarında daha ziyade ev ve aile konularıyla ilgilenebilirsiniz. Zihniniz genelde bu konularla meşgul olurken yoğun bir iletişim trafğiniz de söz konusu olabilir. Çarşamba günü ev alım-satım ya da kiralama süreçleriniz varsa parasal anlamda destekleniyorsunuz. Ancak her türlü abartıdan kaçınmanız ve gerçekleri de görmeniz şart. Bu anlamda Perşembe günü dikkatli olun. Yine aynı gün Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Hayatınızla ilgili önemli kararlar alma dönemindesiniz. Daima sezgilerinizle birlikte mantığınızı da dinleyin. Kafanızın karışık olduğu durumlarda temkinli hareket edin ve fazla duygusal kararlar almamaya çalışın. Bunlara dikkat ederseniz şansınız açık. Haftanın son günleri ise aşk ve ilişkiler alanından destek alıyorsunuz. Hayatın sürprizlerine hazır olun.

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