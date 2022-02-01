Şubat 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Şubat ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Şubat ayı burç yorumları neler söylüyor? Şubat ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü yanıtladı... İşte Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü'nün kaleminden Şubat 2022 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (31 Ocak - 06 Şubat 2022): başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Bu aya başlarken, 1 Şubat’ta gerçekleşecek olan Yeniay’da hayattan neler beklediğinize dair yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla birlikte kariyer alanınız rahatlamaya başlayacak. Ertelediğiniz ya da bir türlü sonuca ulaşmayan görüşmeler, imza süreçleri, başvurularınız varsa yavaş yavaş bu konularda önünüz açılıyor. Aynı tarihte yöneticiniz Mars’ın Jüpiter’le olumlu etkileşimi şanslı gelişmeleri beraberinde getirebilir. İlerleyen günlerde de beklenmedik sürprizlerle para akışınız artabilir. 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay’da aşk ve ilişkiler gündeminize geliyor. Aynı zamanda gökyüzünde Mars-Venüs kavuşumu var. Heyecanınızı dizginleyemeyebilir, cesur kararlar verebilirsiniz. Tutkulu bir aşka adım atabilirsiniz. Ayın sonlarına doğru yurt dışı ile ilgili süreçlerde, seyahat ya da eğitim konularda evren hayallerinizi destekliyor. Bir adım atmanın ve ilerlemenin tam zamanı.

BOĞA BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Şubat’ın ilk gündemi, 1 Şubat’taki Yeniay olacak. İşinizle ilgili olarak, sorumluluklarınızı arttıracak kararlar alabilirsiniz; kariyerinizde yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla birlikte yurt dışı ile ilgili süreçlerinizde, seyahat ya da eğitim konularında oluşan blokajlar açılmaya başlıyor. Yavaş yavaş bu konularda karar almaya ve ilerlemeye başlayabilirsiniz. 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay’da eviniz ve ailenizle ilgili konular gündeminize geliyor. Aynı zamanda gökyüzünde yöneticiniz Venüs Mars ile kavuşacak. Alım-satım konularında, parasal açıdan güçleneceğiniz kararlar alabilirsiniz. İlişkiler alanında da her şey yoluna giriyor, yalnızsanız hayatınıza heyecan ve tutku geliyor. Ayın son haftasında ise ortak kazançlar, yatırımlar, borç ya da ödeme konuları gündeminize gelecek. Sezgilerinizden yararlanacak ve var olan krizleri çözebilecek güçte hissedeceksiniz. Çözülemeyenleri ise zamana bırakabilirsiniz. Parasal açıdan da rahat bir akışa kavuşmanız mümkün.

İKİZLER BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günü gerçekleşecek olan Yeniay’la birlikte geleceğe dönük kararlar almaya istekli olacaksınız. Yöneticiniz Merkür 4 Şubat’ta retrodan çıkıyor. Parasal konularda, özellikle ortak kazançlar, yatırımlar, borç ya da ödeme konularında blokajlarınız açılıyor. Atılması gereken imzalar, sözleşmeler, resmi kurumlardaki işleriniz için yavaş yavaş adım atmaya başlayabilirsiniz. Borçlarınızı ödeme bakımından da uygun bir zaman. 11 Şubat’ta Ay sizin burcunuzdayken kendinizi dönüşüm süreçleri için güçlenmiş hissedebilirsiniz. Ancak çevrenizdeki insanlarla iletişim kurarken dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle güç savaşlarından uzak durun. 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay’da yakın çevre ilişkilerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Belki kardeşlerinizin ya da akrabalarınızın bir gündemi olabilir. Kendi yaşamınızla birlikte onlarla da ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ay sonunda ise ilişkinizle ilgili ani gelişebilecek olaylar, gerginlikler, tartışmalar söz konusu olabilir. Hızlı kararlar almamanız, fevri olmamanız önem taşıyor.

YENGEÇ BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat’ta gerçekleşecek olan Yeniay’da ortak kazançlar, ortaklıklar, borç ve ödemeler gibi konularda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak bu konulardaki çözüm süreçlerinde temkinli olmalısınız. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla ilişkiler alanında biraz nefes almaya başlayacaksınız. Evliliğinizde ya da ilişkinizde sorunlar, iletişim problemleri, varsa ortaklıklarınızda krizler, ilerlemeyen işler söz konusu ise sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. 16 Şubat’taki Dolunay ise para evinizde gerçekleşecek. Maddi koşullarınızla ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Ay fazlarından yoğun etki alan bir burç olarak, bu Dolunay’da kendi özgüveniniz, özdeğerinizle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ayın son haftasında ise ani gelişebilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalısınız. Eğer bir terapi sürecindeyseniz, özellikle 23-24 Şubat günleri gökyüzünde şifa enerjisi var.

ASLAN BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat günü evlilik evinizde Yeniay gerçekleşecek. Yeni kararları ve başlangıçları beraberinde getirebilir. Ancak hızlı kararlar almadan önce biraz kendinizi tartmanız, ne kadar sorumluluk alabileceğinize gerçekçi olarak bakmanız gerekiyor. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla birlikte, son haftalarda aksayan günlük düzeniniz yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak. İptal ettiğiniz, ertelediğiniz, sürekli aksilik yaşadığınız programlarınız ve rutinlerinizle ilgili rahat bir akışa gireceksiniz. Ayrıca sağlığınızla ilgili ertelediğiniz tedavileriniz, kontrolleriniz varsa onları da yaptırabilirsiniz. 16 Şubat’taki Dolunay ise sizin burcunuzda gerçekleşecek ve yoğun etki alacaksınız. Hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz, bazı bitişler yaşayabilir ve önünüze bakmak isteyebilirsiniz. Ama fevri olmamanız, egonuzla hareket etmemeniz önem taşıyor. Özellikle ilişki konularında ay ortasından itibaren daha gelecek odaklı düşünmeye başlayacağınız için Dolunay’da sabrınızı korumanız, karşı tarafla empati yapabilmeniz yararınıza olur.

BAŞAK BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat’ta gerçekleşecek olan Yeniay günlük rutinleriniz, sorumluluklarınız, işlerinizle birlikte sağlığınızı da etkiliyor. Fazla sorumluluk alıp aşırı çalışmanın sağlığınızı önemli ölçüde etkilediğini en iyi siz biliyorsunuz. Artık yeni bir günlük rutin, iş akışınızı rahatlatacak bir düzen oluşturmanızın zamanı gelmiş olabilir. Plan program yapma yeteneğinizi bu amaçla kullanın. Yöneticiniz Merkür 4 Şubat’ta retrodan çıkacak ve son haftalarda zorluk yaşadığınız aşk ve ilişkiler alanınız rahatlayacak. Siz de hayattan biraz daha keyif almaya başlayacaksınız. Belki bir süredir ihmal ettiğiniz hobilerinize dönebilir, spora yeniden başlayabilirsiniz. 11 Şubat’ta kariyerinizle ilgili bir değişim dönüşüm için kendinizi güçlenmiş hissedebilirsiniz. Belki işinizle ilgili bir karar alabilirsiniz. Sizi uzun vadeli güçlendirecek bir imza atabilirsiniz. Ancak özellikle iş çevrenizdeki insanlarla ya da yöneticilerinizle iletişim kurarken dikkatli olmanız gerekiyor. Güç savaşlarından uzak durun. 16 Şubat’taki Dolunay ise sizi biraz zorlayacak. İçinize kapanabilir, insanlardan kaçmak isteyebilir, bu süreçte dış dünyanın sizden beklentilerinin ağırlığı altında zorlanabilirsiniz. Yeni farkındalıklara açık olduğunuz bu süreçte olabildiğince kendinizle kalın, bol bol dinlenin, okuyun ve yazın.

TERAZİ BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat’taki Yeniay aşk evinizi etkileyecek. İlişkinizle ilgili kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla ailenizle olan ilişkilerinizde, evinizde yapmak isteyip bir türlü başlayamadığınız ya da aksilikler yaşadığınız, tadilat gibi, taşınma gibi süreçlerde rahatlamaya başlayacaksınız. 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay’da sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Aynı zamanda gökyüzünde yöneticiniz Venüs Mars ile kavuşacak. Çevrenizdeki insanlardan bazılarıyla ilişkilerinizi sona erdirebilecek olan bu enerji, biraz dengelerinizi sarsabilir. Diğer yandan, tutkulu bir ilişkiye de açık bir süreçtesiniz. Girdiğiniz çevrelerde yeni biriyle tanışmanız mümkün. 24 Şubat civarında gökyüzünde size şans getirecek enerjiler var. Bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Bir süredir görüşmediğiniz akrabalarınız varsa onlarla bir araya gelebilir, soğuyan ilişkileri yeniden ısıtabilirsiniz. Kısa bir seyahate çıkabilirsiniz ve bu size çok iyi gelebilir. Uzun süre kendi içine kapanamayan bir burç olarak yeniden dışarı çıkmak, bir yerlere gitmek, yolda olmak size ilaç gibi gelecek. Biraz akışa bırakmaya ihtiyacınız var.

AKREP BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat’taki Yeniay aile evinizde gerçekleşiyor. Evinizle ilgili bazı kararlar alabilir, yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Aile üyelerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek size düşebilir. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla eğitim konularında aksayan süreçleriniz varsa yoluna girmeye başlayabilir. İletişim alanında yaşanan aksaklıklar, gecikmeler çözülebilir. Kendinizi daha rahat ifade etmeye başlayabilirsiniz. 11 Şubat’ta yöneticiniz Plüton Merkür ile kavuşuyor. Ortak kazançlar, ortaklıklar, miras gibi alanlarda bazı güç savaşları söz konusu olabilir. Bu süreçte özellikle hırstan, egodan, direnç enerjisinden uzak durmanız önemli. 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay’da kariyerinizle ilgili konular gündeminize geliyor. Daha cesur ve özgüvenli bir şekilde kararlar alabilirsiniz. Belki artık vakti gelen bir bitişe izin verebilir, kendinize yeni bir yol çizebilirsiniz. Hızlı gelişmeler de yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat’ta gerçekleşecek olan Yeniay yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Belki kardeşlerinizle ilgili bazı sorumluluklar üstlenmeniz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Kısa bir seyahate çıkma kararı almanız da mümkün. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla parasal konularda rahat bir akışa kavuşacaksınız. Beklettiğiniz bir yatırım kararı, kredi işlemleri, bunlarla ilgili imza süreçleri söz konusuysa artık ilerleyebilirsiniz. Geciken bir ödemenizi alabilirsiniz. Aynı zamanda yöneticiniz Jüpiter’in Mars’la olumlu etkileşimi olacak. Bu da size aşk ve ilişkiler alanında şans, cesaret, her zamankinden fazla iyimserlik ve özgüven getirecek. Kısacası Şubat’ın ilk günlerinde gökyüzü yolunuzu açıyor, size ilerlemek düşüyor. 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay’da yurt dışı bağlantılı işleriniz, varsa yüksek öğrenimle ilgili konular gündeminize geliyor. Belki geleceğe dönük bazı kararlar alabilirsiniz, ancak mantığınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Dolunay’ın hemen sonrasında ise kariyerinizle ilgili ani sürpriz gelişmeler bekleyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat günü gerçekleşecek olan Yeniay sizi parasal konularda destekliyor. Yeni kararlar alabilir, başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni para kaynakları gündeminize gelebilir, ancak kazandığınız oranda da sorumluluk almanız gerekecek. Belki yeni ek işler alabilirsiniz ve daha çok çalışmaya başlayabilirsiniz. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla artık hayattan beklentileriniz, amaçlarınız, hedeflerinizle ilgili bazı konular netleşebilir. Engellere takılmış olan projelerinizde rahat bir akış başlayabilir. Rafa kaldırmış olduğunuz planlarınızla yeniden ilgilenebilirsiniz. 8 Şubat civarında hayatınıza beklemediğiniz bir anda aşk girebilir. Bu alanda hızlı gelişmeler sizi genelde korkutur ancak biraz gardınızı indirmeye çalışın, bakalım hayat size nasıl sürprizler hazırlıyor? 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay’da ortak kazançlar, ortaklıklar, miras gibi konular gündeminize oturabilir. Bu süreçte özellikle egodan, gururdan uzak durmanız, sağduyunuzu kullanmanız önem taşıyor. Fevri biri değilsiniz ancak yine de Dolunay enerjisiyle hızlı kararlar almamaya özen gösterin.

KOVA BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat’taki Yeniay sizin burcunuzda gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilir, bazı projelerinizi hayata geçirmek için hazır olabilirsiniz. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla psikolojik olarak ciddi bir rahatlama hissedebilirsiniz. Son haftalarda üzerinize çöken ağırlık kalkıyor, izole olma ihtiyacınız yavaş yavaş bitiyor ve yeniden dışarıya açılmaya başlıyorsunuz. Bu süreçte sağlık problemleriyle, hastane süreçleriyle uğraştıysanız bu alanda da bir rahatlama yaşayabilirsiniz. 8 Şubat’ta yöneticiniz Uranüs ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Eviniz ve ailenizle ilgili ani gelişmeler olabilir; hızlı bir taşınma, tadilat ya da evle ilgili bir değişim gündeme gelebilir. 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay ise evlilik evinizi etkiliyor. İlişkinizle ilgili bazı kararlar almanızın vakti gelmiş olabilir. Özellikle Merkür retro sürecinde bazı farkındalıklar yaşadıysanız, artık bir karar alıp ilerleyebilirsiniz. Bu uzun süreli bir ilişkiye adım atmak da olabilir, bir ilişkiyi sonlandırmak da. Sadece fevri olmamanız, ego ve gururla hareket etmemeye son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Dolunay’ın hemen sonrasında parasal konularda, özellikle ortak kazançlar, ortaklıklar, miras alanlarında beklenmedik olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU ŞUBAT 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

1 Şubat’ta gerçekleşecek olan Yeniay size yeni ruhsal farkındalıklar getiriyor. Spiritüel çalışmalar, terapiler, inzivalar için oldukça uygun bir zaman. Ancak hayatınızla ilgili kararlar alıp yeni başlangıçlar yapmak için doğru bir zaman değil; biraz akışta kalın. Siz akışta kalmayı en iyi başarabilen burçsunuz. 4 Şubat’ta Merkür’ün retrodan çıkmasıyla sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızla ilgili konularda bir rahatlama hissedeceksiniz. Yanlış anlaşıldığınız, kendinizi ifade edemediğiniz, tartışma ya da gerginlikler yaşadığınız kişiler varsa artık sağlıklı bir iletişim zemini oluşabilir. Sizi küstürenler yeniden kalbinizi kazanabilir. Affetmeyi de zaten iyi biliyorsunuz. 16 Şubat’ta gerçekleşecek olan Dolunay ise günlük rutinlerinizi, sorumluluklarınızı, bunlarla beraber sağlığınızı da gündeme getirecek. Çok fazla yükünüz varsa bir kısmını bırakmalısınız. Biraz da kendinize vakit ayırmalısınız. Ayın sonlarına doğru, 23-24 Şubat günlerinde şans sizden yana olacak. Yöneticiniz Neptün önce Mars, sonra da Venüs’le olumlu açı yapacak. Kariyerinizle ilgili yeni adımlar atabilirsiniz, yeni kazanç fırsatları karşınıza çıkabilir. Bolluk ve berekete kavuşabilirsiniz. Eğer atmaya cesaret edemediğiniz bir adım varsa artık onu atın ve ilerleyin. Gökyüzü sizden yana…

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