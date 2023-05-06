Haftalık burç yorumları (7 Mayıs- 14 Mayıs 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 7 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 7 Mayıs- 14 Mayıs 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

7 Mayıs- 14 Mayıs 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya özgür, neşeli hissederek başlıyorsunuz. Eğitim, yurt dışı, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; iş hayatınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Aile içi bazı sorunlar gündeme gelebilir. Venüs’ün yengeç etkisiyle ev, aile, gayrimenkul konularında sorunlarınız azalıyor, şansınız artıyor. Ayrıca sosyal çevrenizde değişimler gerçekleşebilir. Yeni insanlar hayatınıza girebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. İçsel sorgulamalarınız artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya finans, ödemeler, vergi, sağlık veya cinsellik konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Bu hafta fevri davranabilirsiniz, gergin olabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Seyahatlerde, iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca kariyer hayatınızda güçleneceğiniz bir döneme geçiyorsunuz. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 3 hafta kadar; iletişiminiz empatik, ılımlı hale gelebilir. Ayrıca aşk sizi yakın çevrenizden bulabilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya partner, ortaklık, evlilik konuları gündeminize geliyor. Şok olacağınız gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, vergi, ödemeler, ameliyat gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bir taraftan bazı sorunlar olabilirken, olumlu gelişmeler de sizinle olacak. Seyahat, eğitim, yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; iş, kariyer konularında bazı sorunlar, engeller yaşanabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya çalışma hayatı, sağlık konusuyla, evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizle ilgili şok olacağınız gelişmeler gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik konularıyla ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca sağlık problemleriniz varsa yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Finans, ödemeler, vergi gibi konularda krizsel bir süreç yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya neşeli, enerjik başlıyorsunuz. Tatil, hobi, aşk, çocuk konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda değişimler gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlar, sağlık konularıyla ilgili şans sizinle olacak.. Ayrıca partnerinizle, ortağınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, ödemeler, borçlar, ameliyat gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Aşk açısından güzel gelişmeler sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi, tatil konularında şans sizinle olacak. Sosyal çevrenizle bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sağlık, çalışma hayatınızda krizsel bazı durumlar gerçekleşebilir. Ayrıca Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle aşk hayatınız hareketleniyor. Hafta sonunda; evlilik, ortaklık, partner, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla başlıyorsunuz. Kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşse de Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle maddi-manevi şans sizinle olacak. Hafta ortasında; evinizle, ailenizle, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Finans, miras, ödemeler, sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, tatil konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik rutinler gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya maddi kaynaklarınızla, kazançlarınızla ilgili gelişmelerle başlıyorsunuz. Partner, ortaklık, evlilik konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahatlerde, iletişimde bazı sorunlar yaşanabilir. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle hukuk, eğitim, aşk konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; tatil yapabilir, çocuklarınızla, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Bol bol eğlenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya enerjik, neşeli başlıyorsunuz. Çalışma hayatınızda veya sağlığınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; kazançlar, para, seyahat, eğitim konuları gündeminize gelebilir. İletişimde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle; finans, ödemeler, vergi konularında bazı sorunlar yaşanabilir. Hafta sonunda; evinizle ilgilenebilirsiniz. Ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya yalnız hissederek, duygusal olarak içe çekilerek başlayabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Para, kazançlar gündeminize gelebilir. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle beraber; aşk, evlilik konularında şanslı bir dönem başlıyor. 3 hafta kadar güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda; seyahat, kardeşler, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ailenizle, evinizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Sağlık konuları gündeminize gelebilir. Venüs’ün yengeç burcuna geçmesiyle 3 haftalık süreçte aşk, sağlık konularında şans sizinle olacak. Sorunlar azalacak. Çalışma hayatınızdaki problemler bitecek. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya kariyerinize, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Yakın çevrenizde, kardeşlerinizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahat, eğitimde yeni konular gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk konusunda bazı sorunları geride bırakmaya başlıyorsunuz. Aşk, tatil, çocuk konularında şans sizinle olmaya başlıyor. Hafta sonunda; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizle ilgilenebilirsiniz. Sevgilinizle, çocuklarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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