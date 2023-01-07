Haftalık burç yorumları (9 Ocak-15 Ocak 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 9 Ocak Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 9 Ocak- 15 Ocak 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

9 Ocak- 15 Ocak 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya aşk, çocuk, hobi, borsa, tatil konularıyla başlıyorsunuz. Ayrıca enerjik olacaksınız. Aşk, sosyal çevre, seyahatlerde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Diyete başlamak için uygun bir süreçte olacaksınız.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Trafikte dikkatli olmalısınız ve tartışmalardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum.

Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Ani harcamalar yapabilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, flört, eğlence, borsa konuları gündeminize gelebilir. Bu konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle de para, kazançlarla ilgili dikkatli olmalısınız.

Hafta sonunda; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar gündeminize gelebilir. Bel bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise ani kararlar verebilirsiniz. Pazar günü; partnerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla ilgili güzel gelişmelerle başlıyorsunuz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk konusunda güzel kararlar alabilirsiniz. Sağlık olarak şifalanabliirsiniz.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle de sağlık konularında sorunlar olabilir.

Hafta sonunda; aşk, çocuk, tatil, hobi konularında şans sizden yana olacak. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya para, kazançlarla ilgili kararlar alarak başlıyorsunuz. Para, ameliyat, cinsellikle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz, hastane, sağlık konuları gündeminize gelebilir.

Hafta sonunda; ailenizle ilgilenebilirsiniz. Evinizde değişikler yapabilirsiniz. Tatil planları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya enerjik başlıyorsunuz. Kendinizi ortaya koymakta zorlanmayacaksınız. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Partner, ortaklık, evlilik konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar, ürettiklerinizle ilgili karar alabilirsiniz.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Sosyal çevre, ilişki, sosyal medya konularında kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Tek bir konuyu takıntı haline dönüştürebilirsiniz. Tartışmaya girmemeye çalışmalısınız.

Hafta sonunda; kardeş, yakın çevre, eğitim, seyahat konularıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizde ani iniş-çıkışlar gerçekleşebilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya duygusal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Duygularınızı rahat dile getirebileceksiniz.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı kariyerinizle ilgili önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Dikkatli olmalısınız. Tartışma yaşayabilirsiniz.

Hafta sonunda; para, kazançlar, ürettikleriniz, değerlerinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk, çocuk, borsa, hobi, yurt dışı konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Çalışmak, sağlıklı bir hayat düzeni kurmak size iyi gelecektir.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir.

Hafta sonunda; kendinizi iyi hissedeceksiniz. Kişisel bakım yapabilirsiniz. Çevrenizle daha çok ilgilenebilirsiniz. İlişkinizde ani sorunlar gerçekleşebilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya kariyer, iş hayatınızla ilgili karar alarak başlıyorsunuz. Ev, gayrimenkul, toprak gibi yatırımlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilirsiniz. Topluluk, derneklerde kendinizi gösterebilirsiniz.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı kredi, miras, ameliyat konularında önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum.

Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, duygusal olarak yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, sanatla ilgilenmek iyi hissettirecektir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel gelişmelerle başlıyorsunuz. Hafta ortasında; kariyer hayatınızda odaklanabilirsiniz. Evlilik, ortaklık konularında güzel kararlar alabilirsiniz.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı evlilik, ortaklıkla ilgili kararlarınızda dikkatli olmalısınız. Tartışmaya girmemeye, takıntı yapmamaya çalışmalısınız.

Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Gündelik hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya para, ameliyat, mahrem konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında güzel kararlar alabilirsiniz.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı çalışma hayatınızda, yanınızda çalışanlarla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Tartışmak yerine sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Sağlığınızı da ihmal etmeyin.

Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız gündeminize gelebilir. Tatil, eğlence, aşk, çocuk, hobi konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya ortaklık, evlilik, partner, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk, hobi, çocuk, tatil ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, finans, ameliyatlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı aşk, hobi, sanat, borsa, çocuk konularında önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Bir detaya takılıp bütünü kaçırabilirsiniz. Eski aşklarla iletişim kurulabilir.

Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aile içi ani olaylar gerçekleşebilir. Şahane bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili ani gelişmeler yaşayarak başlıyorsunuz. Evinizle ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; ortaklık, evlilik, partner, mahkeme konuları gündeminize gelebilir.

12 Ocak’ta mars durağan (S) olacak. Bundan dolayı evinizle ilgili kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. Yanlış karar verme ihtimaliniz yüksek olacaktır.

Hafta sonunda; para, sağlık, cinsellikle ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Seyahatlerde dikkatli olmalısınız. Şahane bir hafta dilerim.

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