Partnerinizle ay burcunuz aynı mı? İşte Ay burcu uyumluluğu rehberi

Astrologlara göre Güneş burcunuz, dışa dönük havanızı veya egonuzu temsil ediyor olabilir, ancak Ay burcunuz, gerçek sizi temel aldığı için astrolojideki tartışmasız en önemli noktalardan biridir. Yazar ve profesyonel astrolog Narayana Montúfar, Ay burcunuzun özel benliğiniz - sizin ham haliniz olduğunu söylüyor. “Kişiliğinizin sadece yakın hissettiğiniz insanlara gösterdiğiniz tarafı”, diye de ekliyor.

Profesyonel astrolog ve tarot okuyucusu Liz Simmons, “Ay burcunuz kapalı kapılar ardında büründüğünüz kişiliği gösterir”, diyor.

Ay burcunuz duygusal düzenleme ve işlemenin yanı sıra sadece bilinçaltınızla da yetinmiyor diye açıklıyor Simmons: "Bu yerleşim, duygularınızı nasıl değerlendirdiğinizi ve onlarla nasıl hareket ettiğinizi gösterebilir."

Montúfar ise ekliyor: “Ay burcunuz aynı zamanda kontrol elinizden çıkmış gibi hissettiğinde nasıl davrandığınızı da belirler”.

İş romantik ilişkilere gelince ise, sağlıklı bir bağ için Ay burcu uyumunun önemi vurgulanıyor. Yazak ve astrolog Lauren Ash: “Ay ilişki içinde bizi güvende ve görünür hissettiren her şeyi temsil ediyor”, diyor.

Uyumlu aylar birbirleriyle duygusal olarak da uyumludurlar. “Sanki aklınızı okurlar ve diyeceğiniz şeyi sizden önce bilirler”, diyor Ash uyumlu ikililer için. Diğer bir yandan, “Uyumsuz ay burçları birbirlerini tetikleyen ve etkileyen şeyleri anlayamayabilirler”, diye açıklıyor Simmons. Sizi anlamadığını düşündüğünüz bir partnere karşı da hiçbir zaman tam olarak kendiniz olamazsınız.

Peki ay burçlarınızın uyumlu olduğunu nasıl anlarsınız? Öncelikle ay burcunuzun ne olduğunu öğrenmeniz lazım. Daha sonra Ay burcunuzun sizin hakkınızda ne söylediğine ve hangi burçlarla uyumlu olduğuna bakabilirsiniz.

PARTNERİNİZLE AY BURCUNUZ UYUMLU MU?

En uyumlu olanlar: Aslan Ay, Yay Ay, Terazi Ay

Koç, adını Roma Savaş Tanrısı'ndan alan Mars gezegeni tarafından yönetilir. Yani: Ay burcu Koç olan insanlar yoğundur. Simmons, "Ay burcu Koç olanlar, duygularında iddialı olma eğilimindedir, bu da kimilerine saldırgan gözükebilir" diyor. “Nasıl hissettikleri veya ne düşündükleri konusunda geri durmuyorlar.”

Montúfar, “üzgün olduklarında biraz patlayıcı olabiliyorlar”, diye ekliyor. Ancak bunun nedeni, öfkelerini bir an önce boşaltmaları gerektikleri içindir, aksi takdirde öfkelerini bastırırlar ve gelecekte yanlış anlarda bu duygular ortaya çıkabilir.

İyi haber şu ki, bu ateşli davranış hızla sönebiliyor, bu nedenle bu ateşli Ay burcu duygularını kolayca haykırsa ve ağlasa da, "dışarı vurdukları bu tepkiyi kolayca yenebiliyorlar" diyor Simmons.

Ayrıca Koç Ay burçları maceracı, tutkulu ve biraz düşüncesizdir. Bu nedenle eğer Ay burcu Koç olan bir partneriniz varsa hararetli bir tartışmadan sonra rahatlamak için çıktığı kızlar gecesine saygı duymalısınız!

En uyumlu olanlar: Başak Ay, Oğlak Ay, Akrep Ay

Duygularını ifade etmek söz konusu olduğunda Boğa Ay’ları tepki vermekte biraz yavaş olabilir. “Bu burç hiçbir şeyi hazmetmek ve düzene koymak için acele etmez”, diyor Simmons. Ayrıca tatlı bir kuşkucu tavırla ilerlediklerini de ekliyor. Bir tartışma sonrası duygularını ifade etmek için sizden biraz zaman isteyecek türden bir kuşkuculuk. Hatta tüm argümanlarını mantıklı bir şekilde aktardıklarından emin olmak için bazı notlar bile alabilirler.

Bu Ay burcuyla ilgili tek zorluk inatları olabilir. Simmons, hislerini geride bırakmakta zorlandıklarını ve kin tuttuklarını söylüyor. Montúfar ise “Bir hisse bağlandıklarında, onları koparmak çok zordur” diye ekliyor. Sonuç olarak, Boğa Ay burçlu bir insanın sabırlı bir partnere ihtiyacı var, çünkü onlar için duygularını atlatmak bir gecede olacak iş değil!

En uyumlu olanlar: Terazi Ay, Kova Ay, Yay Ay

İkizler, iletişim ve zeka gezegeni Merkür tarafından yönetilir, bu nedenle bu Ay burcunun duygusal yönetime karşı daha zihinsel bir yaklaşım benimsediği söylenebilir. Simmons, Ay İkizler'in hislerini akıl süzgecinden geçirdiklerini söylüyor. İşler zorlaştırdığında her şeyi temel yoluyla anlamlandırmaya çalışabilirler, ancak işin püf noktası, çoğu zaman düşüncelerin mantıksız olması, diyor Montúfar.

En azından iletişim kurmak için duygusal bir İkizler Ayına her zaman güvenebilirsiniz. Simmons, "İkizler Ay'ın duyguları hakkında yazmakla veya konuşmalta hiçbir sorunu yok" diyor. Montúfar ise, “Aslında, bu burç insanları tam olarak bir çözüm bulunana kadar saatlerce konuşmak isteyecek tiplerden” diyor.

Değişken bir burç olduklarından ötürü, söz konusu duyguları ifade ediş biçimleri de bir o kadar değişken olabilir. “İkizler Ay’ı size bir sıcak bir soğuk gelebilir”, diyor Simmons. Her şey yolunda sanarsınız, ve bir anda akıllarına gelen bir şeyi size yazmaktan çekinmezler – ve kısır döngü başlar! Bu yüzden Ay burcunuz İkizlerse sizinle aynı konuları ard arda konuşmaktan çekinmeyecek bir partnere ihtiyacınız var.

En uyumlu olanlar: Akrep Ay, Balık Ay, Oğlak Ay

Montúfar, Ay’ın Yengeç burcunda evinde gibi hissettiğini söylüyor. Sonuçta Yengeçler de ışıkla yönetilir!

“Yengeç Ay’lar, sezgisel ve duygusal gelebilirler, çünkü empati duyguları çok yüksektir,” diyor Simmons. Montúfar ise sahip oldukları anaç enerjiden ötürü çok besleyici olduklarını ve bu yüzden insanları çektiklerini söylüyor.

Montúfar, Yengeç Ay’ının kalbi kırıldığında bunun rahatça anlaşılabileceğini söylüyor. Her zaman hislerini açıkça gösteremeyebilirler çünkü hassas kalplerini korumak isterler. “Başta zorlayıcı olsa da, bir Yengeç Ay’ını tanımaya çalışmak sonunda size hakkınızı verecektir”, diyor Simmons da.

Nihayetinde, bu Ay burcu, güvenebilecekleri ve duygularını güvenli bir şekilde salıvermeleri için korunan bir alanı besleyecek bir ortak istiyor.

En uyumlu olanlar: Koç Ay, Yay Ay, Kova Ay

Montúfar, Güneş tarafından yönetilen Ay Aslanları üzüldüğünde, eşlerinin tüm dikkatini ve sevgisini alana kadar mutlu olmayacaklarını söylüyor. “Bir nevi ilgi odağında olmaları gerekiyor, ancak Güneş Aslan’ı kadar yoğun değil – bu versiyonu biraz daha sönük”, diye ekliyor. Başka bir deyişle, bir Aslan Ayı, kendilerini üzgün veya tetikte hissettiklerinde eşleri onları görmezden gelirse mutlu olmayacaktır.

Fakat Aslan Aylar özgüvenlidir ve bu hisli Ay burcu sevgisini vermekten çekinmez. “Yeter ki aşık olsunlar, Aslan Aylar sonuna kadar sadıktır.” Aynı zamanda, Koç Ay’a benzer şekilde, “Aslan Ay da bu kadar benmerkezci olmak yerine odağını eşini de dahil etmeye vermeli”, diye ekliyor Simmons. Sonuçta ateşli bir tartışma yalnızca iki taraf da dinlendiğini hissettiğinde mümkündür.

En uyumlu olanlar: Oğlak Ay, Boğa Ay, Balık Ay

Tıpkı İkizler Ay’ı gibi Başak Ay’lar da biraz analiz delisidir – hassas konular onlar için ekstra yorucu olabilir.

Merkür tarafından yönetilen Başak Ay’ı, duyguları yönetme ve düzene koyma dendiğinde oldukça entellektüeldir, diyor Montúfar. Fakat İkizler’in aksine, Ay’I Başak burcunda olan insalar içlerine kapanıktır ve iletişime açık değillerdir. Duygularını tek başlarına analiz etmek ve zihinlerinde ayırmak isteyen Başaklar, bu konuda ise pek de başarılı değillerdir.

Her şeye rağmen, Simmons, Başak Ayların ilişkide kendilerine güvendiklerinde önemli bir ortak olacaklarını söylüyor: “Her şeyi not alıyorlar ve hatırlıyor”. Montúfar, “Başaklar sizin yerinize ayak işlerini yürütecek veya ofisiniz için bir Excel tablosu oluşturacak türden bir romantik partner”, diye ekliyor Montúfar. Bu yüzden, bunu duygusal olarak ifade etmeseler bile, size olan sevginin orada olduğuna güvenin.

En uyumlu olanlar: İkizler Ay, Kova Ay, Koç Ay

Dengenin burcu olan Terazi Ay’ı, iş duyguları gözden geçirmeye gelince adil ve tarafsız olmaya çalışır, diyor Simmons. “Bu Ay burçları, her zaman ilk başkalarını düşünecektir”, çünkü karşıdaki insanın duygularına karşılık vermek veya onları dengelemek isterler.

Terazi, lafını asla esirgemez ama sizin argümanınızı anladığından da emin olmak ister. “Hikayenin iki tarafını da dinlerler ve böylece uyumlu bir konuşma gerçekleşsin isterler”, diyor Montúfar. Bu yüzden bir duruma doğrudan dahil olmasalar bile ara buluculuk yapmakta iyidirler.

Terazi Ay’ını bu kadar eşit bir partner yapan şey, muhtemelen aşk ve bağlantı gezegeni Venüs tarafından yönetilmeleridir. Montúfar, bundan bahsetmişken, bekar bir Terazi Ayı ile nadiren karşılaşacağınızı söylüyor! "Terazi Ayı insanları ilişki içinde olmayı severler. Bu onların güçlü yanlarından biridir."

En uyumlu olanlar: Yengeç Ay, Balık Ay, Boğa Ayı

Simmons: “Bu Ay burcu tam bir kilitli kasa”, diyor. Başka bir deyişle, bir Akrep Ay’ının duygusal dünyasına gerçekten girmek biraz zaman ve sabır gerektirir. Simmons, bu Ay burcuna sahip insanların çok özel olduklarını, bu nedenle duygusal ve sezgisel derinliklerini ortaya çıkarmak için kendilerini rahat hissetmeleri gerektiğini ekliyor.

Eğer Akrep Ay’ının ilgilendiği kişi sabırsızsa, erkenden bir bağ kurmak Akrep’leri boğabilir. Ama bu Ay burcu size bir kez bağlandığında, bu bağ derin ve gerçektir, diyor Montúfar. “Oldukça vericiler ve korkaklara hiç uygun değiller!”

En uyumlu olanlar: Koç Ay, Aslan Ay, İkizler Ay

Montúfar, bu Ay burcunun ılık ve güneşli olarak tanımlanabileceğini söylüyor. Simmons, Jüpiter tarafından yönetilen bu Ay burcunun optimist ve pozitif olduğunu da ekliyor. Bu yüzden üzgünlük ve öfke gibi negatif duygulara pek fazla sırtlarını yaslamazlar.

Duygularını içlerinden atma zamanı geldiğinde ise bu burçlar fazlasıyla direkt de olabilirler: “O kadar direkt ki patavatsızlık seviyesine kadar çıkabilirler”, diyor Simmons. Duygularınızı incitme pahasına bile size her şeyi olduğu gibi söyleyeceklerdir. Herkes bu doğrudan tavra bayılmasa da Yay Ay ile ilişki kuran herkes en azından dürüst olduklarını inkar edemez.

Ay Yay burcu için iyi bir partner, duygusal ifadelerinde doğrudan olma ihtiyaçlarını anlayacak ve gerçek konuşmalardan çekinmeyecek kişidir.

En uyumlu olanlar: Boğa Ay, Başak Ay, Yengeç Ay

Diğer toprak burcu Ay yerleşimleri gibi, Oğlak Ayı da kendini ifade etmekte çok iyi değilerl – açılmaları için biraz zaman lazım. Simmons, ilk başta Oğlak Ay'ın metanetli ve çekingen görünebileceğini söylüyor. Montúfar ise, çok sakinler ve başkalarına nasıl gözüktüklerine odaklanıyorlar, bu da bazen kendilerini ifade etmelerini zorlaştırıyor, diyor. Montúfar, Oğlak Ay'ın mücadele ederken yardım istemekte zorlandığını, ve "bunun üzerinde çalışmaları gerektiğini söylüyor. “Çünkü aksi takdirde insanlar, özellikle eşleri ve aileleri olmak üzere onlara yardım edemezler".

Her şeye rağmen Oğlakları anlamak için emek verdiğinizde ve onlara ciddiyetinizi hissettirdiğinizde, yavaşça içlerine ineceksinizdir, diyor Simmons: “Benjamin Button gibi Oğlak Ay’ları da onları tanıdıkça daha eğlenceli ve açık olurlar – ama önce duygusal olarak sınavlarından geçmelisiniz”.

En uyumlu olanlar: İkizler Ay, Terazi Ay, Aslan Ay

Montúfar, "Bu, kafeste tutabileceğiniz bir Ay burcu değil" diyor. Adeta su gibi olan Kova Ayı, ilişkilerinde büyük miktarda özgürlüğe ihtiyaç duyacak biri, diye açıklıyor. "Hayatta yapmak istedikleri şeyleri yapmak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar”.

Simmons, İkizler Ay gibi, diğer bir hava burcu olan Kova Ay'ının da duygularını ve onları nasıl ifade ettiklerini mantık zeminine koyma eğiliminde olduğunu söylüyor: “Bu da onların duygusal olarak uzak ve bağlantısız görünmelerine neden oluyor”. Aslında, bu Ay burcu son derecede duygusaldır, ancak duygularını başkalarına açmaları için bunu zihinlerinde oturtmalar gerek, diye açıklıyor Simmons.

Kova Ay’ı için ideal partner ise, onlara kendileri olma özgürlüğünü ve duygularını dinlemeden önce onlara zaman sağlayan kişidir.

En uyumlu olanlar: Yengeç Ay, Akrep Ay, Başak Ay

Montúfar, Balık Ay'ında bir “je ne sais quoi” etkisi olduğunu söylüyor. Simmons, "Bu Ay burcunun içinde sürekli akan bir sevgi duygusu var" diye de ekliyor. Kim ya da ne olursa olsun, eğer kalbi fethedilirse koşulsuz seveceklerdir.

Su burçları gibi, Balık Ay’ı da duygusaldır ve her şeyi derinden hisseder. Sonuç olarak, duygusal süreçlerini kabul edecek ve empati duygularını suistimal etmeyecek birine ihtiyaçları olacak, diyor Simmons. Bu, özellikle Balık için geçerlidir, çünkü bu burç, sınırları zorlamakla mücadele edebilir, diye ekliyor.

Bu Ay burcu da yabancıları kalplerine kolayca almayabilirler. Ama doğru insan geldiğinde ve duygusal olarak desteklendiklerini hissettiklerinde, ruh eşlerine kendilerini açmaktan çekinmeyeceklerdir.

AYNI AY BURCUNA SAHİP İNSANLAR DAHA MI UYUMLU?

Kısaca: evet.

“En uyumlu Ay burcu yerleşimleri, birleşim noktaları ve açısal mesafedir”, diyor Ash. Örneğin, Ay burcu Balık olan iki kişinin iyi anlaşma ihtimali çok yüksektir, çünkü aynı elementi ve burcu taşırlar, diye ekliyor.

Simmons: “İki insan aynı Ay burcuna sahipse, “kismet” denilen enerjiyi ortaja çıkartır”, diyor ve devam ediyor: “Böylelikle birbirlerini görebilirler, anlayabilirler ve duygularını ifade etme biçimleri benzedikleri için empati yapabilirler”. Aynı zamanda iki kişi gerçekten bu uyumu sağlıyorsa, ilişkinin başlarında kendilerini açmaktan da çekinmeyeceklerdir.

Zıtların daha uyumlu olduğunun söylenmesinin ise bir nedeni var. Montúfar, işler zorlaştığında başka bir bakış açısına erişmenin yardımcı olduğunu söylüyor. Çünkü duygularınızı aynı yöntemle sindirdiğiniz birisi size her zaman yeni bir perspektif katmayabilir.

PARTNERİM İLE AY BURÇLARIM UYUMLU DEĞİLSE NE YAPMALIYIM?

Paniğe gerek yok! Ay burcunuz uyumunuz gösteren önemli bir indikatör olsa da, tek çare değil. Bu yüzden tüm doğum haritanızı incelemek isteyebilirsiniz.

Ash, "Ay burcu sinastrisi, astrologların romantik ilişkiler için baktığı şeylerden yalnızca biridir" diyor. Egonuzu temsil eden Güneş burcunuzu, romantik sevgiyi nasıl gösterdiğinizi Venüs'ünüzü ve nasıl iletişim kuracağınızı belirleyen Merkür'ü görmek de önemlidir, diye açıklıyor.

Örneğin, iki kişinin Ay'ları uyumsuz olabilir, ancak uyumlu Merkür burçları olabilir, bu da "birbirlerinin duygusal süreçleri hakkında konuşmayı daha kolay hale getirmeye yardımcı olabilir" diye açıklıyor Simmons.

Nihayetinde, "uyumsuzluk", bitmeye mahkum bir ilişkinin işareti değil, tam tersine sadece farklılıklarınızı hatırlatır. Dürüst iletişim, empati ve hem birbirinize hem de ortaklığınıza duyacağınız sabır oldukça, ruh eşinizle her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsiniz!