11 aylık bebek gelişimi nasıl olmalı?

Ay ay bebek gelişimi takibi özellikle ilk bir yılda dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü bebeklerin en hızlı büyüdüğü ve geliştiği bu dönemdeki en ufak bir normalden sapmanın erken fark edilmesi önem taşıyor. Peki 11 aylık bebek gelişimi , hareketleri, beslenme düzeni nasıl olmalı? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan, 11 aylık bebek gelişimini anlattı...

11 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ NASIL OLMALI?

Bebeklere ilk 6 ay ayda bir, 6. aydan itibaren de üç ayda bir tartı, boy ve baş çevresi takibi yapılmalıdır. İlk 6 ayda sağlıklı bir çocuk haftada 150-250 gr, aylık olarakta 600-1000 gr tartı artışı gösterirken 6. aydan itibaren büyümenin kısmen yavaşlaması ile tartı artışı haftada 100-150 gr’a düşer. Bu dönemde kilo alımı azalmasının normal olduğu ailelere anlatılmalıdır.

11 AYLIK BEBEK BESLENME DÜZENİ NASIL OLMALI?

Uzm. Dr. Özgür Güncan, ‘’9-12 ay arasında ise, ek besinler artık bebeğinizin asıl besini haline gelmiş olmalıdır. Anne sütüne devam edilmesi bu dönemde yine önemlidir. 9. ayda bakliyatlar başlanabilir. Bu dönemde yetişkinler için pişirilen ev yemekleri az yağlı, tuzsuz veya çok az tuzlu olmak koşulu ile püreler halinde verilebilir. Fındık, fıstık, çekirdek, patlamış mısır gibi küçük ama sert yiyecekler kesinlikle verilmemelidir, bunlar bebeğinizin nefes borusu ve akciğerlerine kaçarak çok ciddi sorunlara yol açabilir’’ dedi.

9-12 ay arası örnek bir menü de;

Sabah kahvaltıda: 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 çay kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı peynir, 1 ince dilim esmer ekmek olabilir.

Ara öğün: Meyve püresi

Öğle yemeği: Kıymalı sebze püreleri, dolma içleri, sebzeli köfteler, kuru baklagil püreleri verilebilir.

İkindi öğünü: Yoğurt

Akşam öğünü: Muhallebi veya öğle öğününün aynısı verilebilir.

12. aydan itibaren de bebeğinize kendi sofra besinlerinizden vermeye başlayabilirsiniz.

11 AYLIK BEBEK OYUNLARI / AKTİVİTELERİ

11 aylık bebek, el çırpma, baş baş yapma gibi basit oyunlardan hoşlanır. Bebeğinizin ayakta durmasına ve yürümesine yardımcı olacak oyuncaklar yararlı olur. Yürüteç kaza riskini arttırabileceği için dikkatli olunmalı, sabit oyun sehpaları tercih edilmelidir.

11 AYLIK BEBEK DOKTOR KONTROLÜ VAR MI?

Bebeğinizin artık yabancıları yadırgamaya başladığı için bundan sonraki muayenelerinde ağlama ve huzursuzlukları olması doğaldır. Anne kucağında muayene bebeğin daha sakin olmasını sağlayabilir. Öncelikle bebeğin beslenmesi, gelişim aşamaları, aldığı vitaminler, aşıları, ailenin bebek ile ilgili soruları sorgulanmalı daha sonra muayeneye geçilmelidir. 6. Aydan itibaren bebeğinizin herhangi bir problemi yoksa artık 3 aylık kontroller yapılmaktadır.

6.ay, 9.ay ve 12.ay kontrolleri yapılır. Bütün kontrollerde tam detaylı sistem muayeneleri yapılmalı, her kontrolde tartı boy, baş çevresi ölçümleri yapılarak dosyasına ve büyüme eğrilerine işlenmeli, nöromotor gelişmesi açısından baş kontrolü, oturması, ayaklarına basması, dönmesi, sese ve ışığa tepkisi, emekleme, ilk kelimeleri, yürüme izlenmelidir. İlk diş açısından ağız içi kontrol edilmelidir. Anemi için hemogram ve idrar yolu enfeksiyonları açısından tam idrar tahlili yapılmalıdır. Bebeğin 6.ayda ve 1 yaşında yapılması gereken aşıları yapılarak muayene tamamlanır.

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