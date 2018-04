Anne-çocuk ilişkisinde Ay çok önemli...

Internet üzerinden artık kolaylıkla edinebileceğiniz doğum haritasında çocuğunuzun Ay burcunu bularak onun nasıl bir anne aradığını ve nasıl bir anne gördüğünü aşağıda okuyabilirsiniz.



KOÇ: Annesini hızlı, enerjik, ona “Hadi sen de” diyen, onu girişimci hale getiren bir anne olarak görüyor ve bunu arıyor. Anne çok çıtkırıldım davranıyorsa çocuk şaşırıyor. Daha sert, erkeksi bir anne arıyor. Anne ona daha net bir anne olabilir.



BOĞA: Ay’ın en sevdiği yerlerden biri. Sakin, huzurlu, yediren, içiren, keyfe düşkün bir anne görüyor. İçteki sakinlik, sükûnet, rahat adım atmayı seven, besleyen, büyüten güzel bir anne ona iyi geliyor.



İKİZLER: Sizi entelektüel bir kadın olarak görüyor. Onunla çok konuşabilirsiniz. Bebeğiniz de hızlı konuşabilir, her şeyi sorgular. Onun sormasını engellerseniz reddedilmiş hisseder. Ona renkli kitaplar, karikatür dergileri alın, her konuda bilgi verin. Bilgili bir anne profili çizin. Sürekli sohbet halinde bir anne-çocuk ilişkisi kurun.



YENGEÇ: Yediren, içiren, elle teması seven, mıncıklayan, koklayan, kucaklayan bir anne profili istiyor. Ay’ı Yengeç’te olan çocukların da battaniyeleri, bebekleri hep kucağındadır. Anne bunu anlamayıp, “Bırak şunu” diyorsa çocuk zorlanır. Onu severken ten temasında bulunur, saçını sever, sırtını okşarsanız ikiniz de mutlu olursunuz.



ASLAN: Ana kraliçeler... Bu çocukları iyi anlamda şımartın, pohpohlayın. “Ben bunları başardım” duygusunu tatmayı çok isterler. Alkış duymak ister, başkalarını alkışlamaya da bayılırlar. Ruhları sanatçıdır, yaratıcılıkları çok güçlüdür. Yaptıkları işe renk katarlar. Kahkahaları gürdür, keyiflidir, her şeyi oyun haline getirirler. Anne de her şeyi küçük şovlar halinde bir tiyatro sahnesinde gibi yaptığında süper bir anne-çocuk ilişkisi olur.



BAŞAK: Anne de çocuk da titizlenir. Temizlik önem taşır. Kontrol edilmezse takıntılı bir çocuk yetişebilir. Anne de takıntılı olmamalı. Anne bunu başardığında çok çalışkan bir çocuk olur. Ona “Ders yap, ödevini bitir” demeyeceksiniz. Kendi sorumluluk alan ve aldığı sorumluluğu en verimli, en iyi şekilde yapan bir çocuk olur. Önemli olan onunla hep iyi iletişim kurmaktır.



TERAZİ: İlişkiler onun için önemlidir. “Dersini yap” diye zorlamayın. Ders yapmasa bile yakın ilişkileri sayesinde birçok başka meziyetler edinir. İnsan ilişkileri, diplomatik diyaloglar, naif sanatsal kısımlar onun içinde vardır. Her daim kibar bir çocuk olacaktır. Dersini yaparken ona estetik bir biçimde çay ve yanında atıştırmalık koyarsanız motive olur.



AKREP: Hisleri çok kuvvetlidir. Çok da hassastırlar. Anne ile göbek bağı kopmayan çocuklardır. Anne, çocuğunun üstünde çok baskıcı olmamalı, endişeden uzak durmalı. Ay’ı Akrep’te olan çocuk her şeyi konuşmadan hisseder. Anne hüznünü saklasa da çocuk anlar. Annenin çocuğa açık davranması, neye hüzünlendiğini anlatması gerekir. O zaman çocuk rahatlar. Gelişme çağında Ay çok daha ön planda olduğundan çocuk her olayda, ‘Ne oluyor?’ diye empati kurar, ‘Annemi kaybediyorum, ailemi kaybediyorum’ gibi gizli korkular geliştirir. Bu bağlantı halledilirse sezgileri güçlü, ayakları yere sağlam basan ve aynı zamanda baktığı şeyin röntgen filmini çeken, sağlam karakterli çocuklar olur.



YAY: Bu çocuklar annelerini eğlenceli keyifli, spiritüel gelişime açık kadınlar olarak görürler, kendileri de o yolda ilerlerler. Bu çocukları kesinlikle özgür bırakın, onları bol bol açık havaya çıkarın. Doğayı ve doğanın içinde hareketli olmayı severler. Bu çocuklara, “Otur burada ve dersini yap” demek ıstırap yaratır. O çantası alıp kendini dağlara atmak isteyeceklerdir. Anne onu sporla vb. dengelerse evde ve okulda yaratıcı çocuk haline gelir. Yurt dışı ve yabancı dil konusunda doğuştan yeteneklilerdir. Dünyada nereye gitseler iş yaparlar, o nedenle annelerinin hiç endişelenmesine gerek yoktur.



OĞLAK: Doğuştan çalışkan, sorumluluklarını bilen iş kadını, iş adamlarıdırlar. Mama sandalyesinde bile toplantı salonunda oturur gibi otururlar. Doğal bir sorumluluk duyguları vardır. Ne iş yaparlarsa yapsınlar inşaat mühendisi gibi sıfırdan alıp nasıl büyüteceklerine bakarlar. Doğal olarak endişelidirler. Taş üstüne taş koyarlar ama oynayacak mı diye endişe ederler ve annelerini de endişeli olarak görürler. Çocuk endişesini gördüğün anda anne, “Merak etme bu endişe değil, planlama yapıyorum” diye açıklamada bulunursa çocuklar o duyguyu endişe ile kodlamazlar. O zaman doğuştan yetenekleri ile çok başarılı olurlar.



KOVA: Özgür ruhlulardır. Ne yapmak isteyeceklerine dair bir karar içlerinde vardır. Anne-baba onları standarda oturtmaya çalışırlarsa isyan edeceklerdir. Halbuki ‘Sen özgürsün’ dediklerinde onlar ‘Özgürüm, o zaman sınırları zorlamaya gerek yok’ derler. Dahi, farklı olan tarafları vardır ve anneleri de öyle görürler. Anneleri onlara, ‘Yapabilirsin, gel seninle bu odanın şeklini değiştirelim’ gibi şeyleri yaparlarsa onun kendi içindeki yaratıcı kısmı desteklemiş olurlar. Okumayı, anlamayı çok sevdikleri için onlara bolca farklı kitaplar alın. Bir Kova bir bilgiyi tek taraflı okumaz. Mutlaka karşı ucunu da okur. Anneler düşünce anlamında önlerini açarsa daha güzel bir anne-çocuk ilişkisi doğar.



BALIK: Hassas çocuklardır. Anne ile göbek bağı kesilmemiş naif bir ilişki vardır aralarında. Bir şey söylemenize gerek yok, çocuğunuz sizi anlar. Anneyi hassas, fedakar bir anne rolünde görür. Bu güzeldir ama doz aşımına giderse anne kendini feda eden kurban pozisyonuna düşebilir. Çocuk da bunu içselleştirebilir. Dolayısıyla annenin ‘Bu fedakarlığı yaptım ve şimdi kendi yoluma gidiyorum’ bilgisini çocuğa aktarması iyi olur.



