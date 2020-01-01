Zeynep isminin anlamı ne diye merak edenler için bu yazıyı hazırladık. Arap kökenli bu isim ülkemizde çok yaygın olmakla beraber aslında farklı versiyonlarıyla dünyanın her yerinde görülen en eski isimlerden biri. Eğer adınız Zeynep ise veya bebeğinize isim arıyorsanız ve Zeynep ne demek diye merak ettiyseniz bu yazımız size göre. Tarihten isim analizine Zeynep isminin anlamı ile ilgili her şeyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Birçok farklı koşulda sevdiğimiz bir bebeğe, ya da hayvana isim vermek için veya sırf meraktan bir ismin anlamını araştırırız. (Zeynep diye kedisi olanlar buraya!)



Misal, yeni bir bebeğiniz oldu, dünya güzeli bir kız çocuğu ve isim arıyorsunuz. Hem kulağa güzel gelsin hem popüler bir isim olsun, hem de anlamlı olsun istiyorsunuz. Kendinize bebek ismi listeleri yaptınız diyelim. İçinden seçmek için yardıma ihtiyacınız var, Zeynep isminin anlamı nedir diye merak ediyorsunuz. Belki de en yakın arkadaşlarınızdan birinin adı veya eşinizin adı Zeynep. Sebebi ne olursa olsun, bu ismin anlamını öğrenmek istiyorsanız, nereden gelmiş, kökeni nedir, başka ülkelerde Zeynep isminin benzerleri var mı diye merak ediyorsanız yazımız tam size göre...





Zeynep Ne Demek?

Geleneksel olarak Türk toplumunda en yaygın olarak kullanıldığı tespit edilen kadın isimlerinden “Zeynep”, Arapça‟daki geleneksel “Zaynab” (زينب biçiminden dilimize uyarlanmıştır. Bu ismin anlamı araştırıldığında kökeninin Arapça, İbranice ve Fenike dillerinin ait olduğu Sami dil grubundaki “z+y+n” (süs, ziynet) + (ab) baba grubundan türediğini görmekteyiz. Anlamı ise birebir çevrildiğinde “babasının mücevheri” demektir. Arapça’daki “zynl” harf kökenleri aynı zamanda güzellik, zarafet, mükemmellik ile de eş anlamlı kullanılır. Zeynep ne demek diye araştırdığınızda bu çift anlamlı kullanım sonucunda güzel, zarif, çekici, etkileyici, ışık saçan gibi açıklamalarla da karşılaşabilirsiniz.





Zeynep isminin anlamı babasının mücevheri ve ışık saçan demektir.





Zeynep İsmi Kuran’da Geçiyor mu?

Zeynep ismi İslam aleminde de sevilen ve kullanılan bir isimdir. Hz Muhammed’in eşlerinden ikisinin adı Zeynep idi. Zaynab bint Jahsh c. 590 – 641) ve Zaynab bint Khuzayma (c. 595 – 626). Buna ek olarak Hz. Muhammet’in en büyük kızının adı (Zainab bint Muhammad) ve kızı Fatima ile Hz Ali’nin çocupu olan torununun adı da Zeynep (Zaynab bint Ali) idi.



Bir insanın isminin onun kişiliğini çok etkileyeceğine dair çok derin bir inancı olan Hz. Muhammed’in, torununa isim vermek için melek Cebrail’den yardım istediğine ve Zeynep isminin özel anlamı nedeniyle bu ismi seçtiği söylenir.



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Zeynep Sultan Cami’nin girişi





Zeynep İsminin Analizi

Anlamı: Babasının ziyneti, babasının en değerli mücevheri

Kökeni: Arapça

İsim Analizi: Hayal kuran, pratik ve hızlı çözümler üreten, korkusuz, becerikli, ikna kabiliyeti yüksek

Renk: Mavi

Harf Analizi:

Z : Esprili

E : Akıllı, zeki, okumayı seven

Y : Eğlenceli

N : Koruma içgüdüsü yüksek

E : Akıllı, zeki, okumayı seven

P : Düşünceli, özenli

Kişilik Analizi: Yaratıcı, duygusal, çalışkan, hayat dolu, mantıklı, doğal https://stock.adobe.com/uk/search?filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Azip_vector%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avideo%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Atemplate%5D=1&filters%5Bcontent_type%3A3d%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aimage%5D=1&k=beautiful+girl&order=relevance&safe_search=1&search_page=1&search_type=usertyped&acp=&aco=beautiful+girl&limit=100&get_facets=0&asset_id=296795608

Tam bir Zeynep!





Dünyada Zeynep Adı Ne Kadar Yaygın?

Zeynep adı sadece Türkçe ve Arapça’da değil, birçok farklı dilde de geçen çok eski ve kadim bir isim aslında. Antik Yunan’daki kraliçe Xenobia (Zenobiya)’dan bu yana hem doğuda hem batıda birçok benzer ismin hala kullanıldığı iddia ediliyor bazı kaynaklara göre. İşte Zeynep isminin dünyanın her yerine yayılmış kardeş versiyonları...



İSLAM KÜLTÜRÜ BASKIN OLAN ÜLKELERDE

ZAINA - Fas

ZAINAB Arabistan, Pakistan, Irak, Lübnan

ZAYNAB / ZEINAB / ZEYNAB Arabistan

ZEINEB / ZEJNEBA / ZEYNEB Bosna

ZEYNAB Farsça

ZEYNEP Türkçe

ZINEB Urdu Dili, Farsça



BATI ÜLKELERİNDE

XENIA İngilizce, Almanca, Yunanca, İtalyanca, Romence

XENOBIA / ZANE / ZELENA İngilizce

ZANETTA/ ZANETTO Italyanca

ZENAIDA English, Greek, Spanish

ZÉNAÏDE Fransızca

ZENO (Ζηνο) / ZENOB (Ζηνοβ) Yunanca

ZENOBA İtalyanca, Polonyaca, Romence

ZENOBIA İngilizce, İtalyanca, Polonyaca, Romence, Yunan, Hindi

ZINA Çekoslovakça, İngilizce, Yunanca, Rusça

ZINAIDA Letonyaca,, Rusça



Toparlayacak olursak, tarihte çok eski çaplardan bu yana neredeyse her dilde bir benzeri olan çok eski, çok güzel ve çok popüler bir isim ve sahibine zarafet, güzellik, ışık, canlılık kattığına inanılıyor. Aynı zamanda güçlü ve akıllı kadınların da simgesi olmuş zamanında, hala da öyle olduğuna inanılıyor.

