Esra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ESRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Esra

Esra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Esra isminin anlamı en çabuk, pek çabuktur.



ESRA İSMİNİN ANLAMI

Esra ismi en çabuk, pek çabuk anlamına gelmektedir. Arapça karşılığı Isra olan kelimenin anlamı ise gece yolculuğudur.

ESRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Esra ismi onurluluğu, açık sözlülüğü ve neşeyi çağrıştırır. Uyumlu, dürüst, saygılı, nazik, içten ve samimi bir kişiliğe sahiptir. Çevresindeki insanların düşüncelerine değer verir. Aynı zamanda çok cömert, yardımsever ve paylaşımcı biridir. Heyecanlı, neşeli ve girişken yapılarıyla girdikleri her ortamın enerjisini pozitife çevirirler. Sorumluluk sahibi, çalışkan ve işbirlikçi bir karaktere sahiptirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ESRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Esra Ceyhan, Esra Bilgiç, Esra Ezmeci, Esra Erol, Esra Akkaya, Esra Dermancıoğlu

Esra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Esma, Fatma, Elya, Elisa, Afra, Ahra, Alara, Almira, Asayra, Asya, Azra, Behra, Buhayra, Büşra, Dilara, Efra, Emira, Emra, Evra, Ezra, Hamra, Hatıra, Hazra, Hira, Hümeyra, İkra, İsra, Kübra, Lara, Mahra, Meyra, Mısra, Mira, Nazra, Nevra, Nira, Nisra, Pamira, Safira, Sahara, Sahra, Samira, Sara, Sarra, Semra, Sera, Serra, Seyra, Suğra, Sümeyra, Tamara, Vera, Yezra, Yüsra, Zara, Zehra, Züheyra, Zühra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ESRA İSMİ GEÇİYOR MU?

İsra, "gece yolculuğu" anlamına gelen, Kuran’da geçen kelimelerden biridir. İsra, aynı zamanda Kuran'ın surelerinden birinin adıdır (17).

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harf çok etkileyici bir görünüşe işaret eder. Bu harfe sahip insanlar, yeni başlangıçlara hazır, etkileyici, karizmatik, yenilikçi insanlardır.

S: İsmin içinde yer alan “S” harfi, istikrar ve korkusuzluğu beraberinde getirir ki bu iki özellik de kişiyi hayatı boyunca avantajlı kılar.

R: Bu harf kişiye akılcı bir karakterden çok, duygularına güvenen ve duygularıyla hareket eden bir kişilik katar. Duygularını ifade etmek “R” harfine sahip olan insanlar için hiç de zor değildir. Onlar açık iletişimi savunan insanlardır.

A: Son harfi “A” olan kişiler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Esra İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Dil Bilimci, Danışman, Eğlence Sektörü çalışanı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemmeliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi E ile başlayan kişiler, kendilerini ifade ederken özgür bir dil kullanırlar. Bir işe başlarken iyimser bir yaklaşım sergileyen kişilerdir. İsmi A ile biten kişiler, kolay kolay pes etmeyen, farklı bir düşünme şekline sahip lider karakterde insanlardır.

ESRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Esra ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 9, 20, 23 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.