Cilt yapısı hassas olan bebeklerin pişiğe yakalanma oranı çok daha yüksektir. Çünkü hassas ciltler sıcaklık ya da idrar gibi dış etkenlerden çok daha fazla etkilenme gösterirler.

Pişiğin sebepleri nelerdir?

Pişiğe ne iyi gelir sorusundan önce pişiğin sebepleri bilinmeli, bununla birlikte alınacak önlemler ile pişik ortadan kaldırılmalıdır.

• Cildin yeteri kadar hava alamıyor oluşu,

• Bez kullanımının doğru yapılmaması (doğru zamanda ve sıklıkta bezin değiştirilmemesi),

• İdrar ile dışkının cildi tahriş etmesi,

• Vücutta bulunan çinko eksikliği,

• Ve irsi bazı rahatsızlıklar pişik oluşumunun temel sebepleri arasında yer almaktadır.



Bebeklerde pişik sıklıkla katı gıdaya geçilme döneminden itibaren görülmeye başlanabilir. Pişik yenidoğan bebeklerde %10 oranında görülürken bu oran katı gıdaya geçişin başlaması ile birlikte %40’a kadar çıkabilir. Bebeklerin altını temizleme esnasında kullanılan mendiller de pişik oluşumuna sebep olmaktadır. Eğer bebeğinizin cildi hassas bir yapıda ise mutlaka alkolsüz mendilleri tercih etmeniz gerekmektedir. Eğer bu konulara dikkat ederseniz aynı zamanda bebeklerde pişiğe ne iyi gelir sorusunun cevabını da bulmuş olursunuz.



Bebeklerde pişiğe ne iyi gelir?

Tedavi edilmeyen ve bu sebeple ilerleme gösteren pişik, mantar ve benzeri enfeksiyonlara zemin hazırlayarak durumu çok daha zorlu bir hale sokabilir. Pişiğin uzun süre devam etmesi hareketlerde ve sosyal ortamda kısıtlanmaya sebep olabileceği için mutlaka önemsenerek tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.



Zeytinyağı

Bebekler için gerçek bir pişik ilacı olma özelliğine sahip olan zeytinyağı çiğ olanından tercih edilmelidir. Pişik sorunu yaşanan bölgenin çiğ zeytinyağı ile masaj yaparak ovulması kısa sürede pişiğin ortadan kalkmasına olanak sağlar.



Lavanta yağı

Lavanta yağı bebeklerdeki pişik sorunun ortadan kaldırılmasında etkilidir. Bir damla sabah bir damla akşam olmak şartı ile pişik olan bölgeye sürülmesi pişiği sonlandırmak için yeterli olacaktır. Eğer bebeğinizin cildi çok hassasa lavanta yağını suda incelterek sürmeniz çok daha doğru bir seçenek olacaktır.







Pudra

Bebeklerde kasık kısımlarında meydana gelen pişiklerin tedavisinde pudra oldukça etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.



Yetişkinlerde pişik sebepleri

Sadece bebeklerde değil yetişkinlerde de rastlanan pişik, birçok sebepten ortaya çıkmaktadır.



Mantar

Kasık ve vajinal bölgelerin sürekli nemli oluşu pişik oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde mantardan ötürü pişik görülme olasılığı çok daha yüksek seviyededir.



Viral enfeksiyonlara bağlı pişikler

Dudaklar, burun enfeksiyonları, yüz, cilt ve kalça kısımlarında oluşur. Enfeksiyonlara bağlı olarak döküntülerin oluşturduğu pişikler de yetişkinlerde sıkça görülmektedir.



Bakteriler sebebi ile oluşan pişikler

Cerrahi yaralar sebebi ile ya da cilt enfeksiyonlarının meydana getirdiği pişikler yetişkinleri rahatsız etmeye devam etmektedir. Ayakkabıların sebep olduğu pişik türleri ise daha çok sporcuların maruz kaldığı rahatsızlıklar arasında yer alır.



Mikroplar

Uyuz hastalığına neden olarak cildi etkileyen mikroplar dolaylı yollardan pişiğe sebebiyet verebilir.



Yetişkinlerde pişiğe ne iyi gelir?

Yetişkinlerde pişik tedavisi farklı ve doğal yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.



Yoğurt

Özellikle aşırı terleme sonucunda oluşan pişiklerin tedavisinde yoğurt oldukça etkilidir. Aynı zamanda cilde nem de kazandırarak rahatlama sağlaması ile de bilinir.



Hindistancevizi yağı

Pişikten etkilenen kısma 4 gün boyunca günde iki kere hindistancevizi yağı uygulandığında pişiğin ortadan kalktığı görülecektir.