Sınav öncesi beslenme ipuçları

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Sınav başarısı beslenmeyle doğru orantılı!

Tüm hayatını etkileyecek bir sınav için destek olmaya çalışsanız da sınavdan birkaç gün önce zayıf düşmesin endişesiyle gereğinden fazla yemek yemesini istemek ona zarar da verebilir. Çocuklarımızın sınava girecekleri gün nasıl beslenmeleri gerektiğini Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik.



Sınavda Başarılı Olmak İçin Beslenme İpuçları…

• Sınav öncesi günlerde dışarıda yemek yemeyin. Özellikle tavuk, mayonez gibi çabuk bozulan gıdalardan kaynaklanan gıda zehirlenmeleri hem sınav öncesi size ciddi sağlık problemleri yaşatabilir hem de sınava girmenizi engelleyebilir.

• Sınavdan bir akşam önce kızartma türü ağır ve yağlı yemeklerden kaçının.

• Taze sebze, yağsız et, salata, meyve (özellikle kivi, çilek, muz, kiraz gibi) tüketin.

• Sınav günü mutlaka kahvaltı yapın. Strese dayalı canınız bir şey istemeyebilir; ancak az da olsa kahvaltınızı yapın. Süt ya da taze sıkılmış meyve suyu, 1-2 dilim tam buğday ekmeği, haşlanmış yumurta, 1-2 tatlı kaşığı pekmez, 4-5 adet zeytin, domates, salatalık, biber, maydanozdan oluşan besleyici ve hafif bir kahvaltıyı tercih etmeniz doğru olacaktır.

Sınav sırasında şekerim düşüyor diyerek basit karbonhidratlar (şeker, çikolata, bisküvi gibi) tüketmeyin. Bunlar kan şekerini geçici olarak yükseltir; ancak insülin salg­ısını da tetikleyeceğinden kan şekerinin düşmesine neden olarak sınav başarınızı olumsuz etkileyebilir.

• Kuru üzüm, kuru kayısı, ceviz, fındık, badem gibi sağlıklı besinleri tercih edin.

• Yanınıza mutlaka su alın.





