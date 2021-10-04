Biberon nasıl seçilir? Biberon seçerken bilinmesi gerekenler

Seda Özcan 04 Ekim 2021

Biberon seçimi söz konusu olduğunda, ebeveynler genellikle kendilerini şu tür sorular sorarken bulurlar: Plastik mi, cam mı, paslanmaz çelik mi yoksa silikon biberon mu seçmeliyim? Biberon seçimi konusu oldukça kafa karışıklığına sebep olabilir. Ayrıca biberon seçiminde pek çok püf nokta bulunur. Peki bu püf noktalar nelerdir, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konular nelerdir? Biberon seçmek hakkında tüm merak edilenler...

Biberon emmesi için en iyi zaman hangisidir?

Doğum sonrası emmekte güçlük çeken bebeklerde biberonu ilk kez vermek için en uygun dönem 3.-4. haftalardır. İlk haftalarda mutlaka bebeğin memeyi öğrenmesi için zaman tanınmalıdır. Çünkü bebeğiniz biberon ve memeyi emerken farklı ağız hareketleri kullanılır. Meme başı şaşkınlığı yaşamamak için ilk haftalarda sabırla emzirmeye devam etmek, gerekiyorsa fincan vb yardımcı araçlarla beslemek ve ona zaman vermek önemlidir.

Biberon seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Biberonun yapıldığı madde (cam, silikon, plastik)

Biberonun boyu ve şekli

Biberonun anti-kolik özelliği

Biberon ucunun şekli ve yapıldığı madde

Biberon ucundaki delik sayısı

Biberonlar cam, plastik ya da silikon malzemeden yapılmış olabilir ancak şişesinin ya da emziğinin içeriğinde kesinlikle Bisfenol A (BPA) maddesi bulunmamalıdır.

Polietersulfon (PES) ve polipropilen (PP) malzemeler kullanılarak üretilen biberonları güvenle kullanabilirsiniz.

Cam ürünler genellikle en sağlıklı ürünler olarak bilinir.

Yenidoğan döneminde anne kontrolünde kullanılabilir ancak ilerleyen dönemde düşüp kırılma riskini unutmamalısınız. Örneğin; bebeğin eline cam biberonu verip dolaşmasına izin vermeniz ev kazalarına ve bebeğinizin yaralanmasına sebep olabilir.

Yaşa göre biberonun boyutu nasıl olmalı?

Biberon hacimlerine bakacak olursak;

Yeni doğanlar için genellikle 90-120 ve 120-150 ml’lik biberonlar.

3-6 aylık bebekler için ise 240-260 ml biberonlar yeterli olacaktır.

6 aydan daha büyük ve iştahlı bebekler için ise 320-340 ml biberonlar seçmek gerekir.

Piyasada 50 ml biberonlar da bulunuyor. Bunlar da vitamin ya da ilaç vermek için oldukça kullanışlıdır.

Cam biberonların yılda 1, plastik olanların ise 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir.

Bebek büyüdükçe tüketim miktarı artacağından dolayı da biberonu değiştirmek zorunda kalacağınızı unutmayın.

Kaç tane biberona ihtiyacınız var?

240 ml hacminde olan biberonlardan 5-6 tane almak, gün içi akışta işinizi kolaylaştırabilir, 120 ml hacmindeki biberonlar da çeşitli amaçlar için yedekte tutulabilir. 50 ml hacmindeki mini biberonlardan bir tane olması işinize yarayabilir.

Biberon ucu/ emziği seçimi nasıl olmalı?

Yeni doğan bebeklere 1,5 aydan önce biberon verilmediğinden dolayı yeni doğan akışlı biberon ucu kullanılmalıdır.

0-6 aylık dönemde biberon ucu: 1 numara

6-18 aylık dönemde biberon ucu: 2 numara

18 + aylık dönemde biberon ucu: 3 numara tercih edilebilir.

Biberon emziği seçerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de emziğin esneklik özelliğidir.

Bu özellik sayesinde hava boşluğu esneklikle dengelenebilir. Biberonun emzik başlığı annenin memesini andıracağı için doğal olması önemlidir.

Böylelikle bebek biberonu reddetmeyecek ve daha kolay beslenecektir. Son dönemde çokça anne memesine benzeyen biberon uçları yapıldı, artık bu konuda seçimi çok daha kolay ve sağlıklı yapabiliyorsunuz.

Bebekler için biberon seçiminde asla atlanmaması gereken diğer bir konu ise, Anti-kolik biberon! Bebeklerde gaz problemi özellikle ilk aylarda oldukça fazla görülür. Bebeğin gelişmeyen sindirim sistemi ve beslenirken yutulan havalar bize gaz sancısı olarak geri döner.

Bu sebeple biberon seçerken gaz yapmayanlarının yani anti-kolik olanların tercih edilmesi faydalı olacaktır. Bazı biberonlar içindeki hava valfi ile gaz oluşumunu önerken bazıları ise eğimli yapısı ile bebeklerin mümkün olduğunda az hava yutmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



Biberon Temizliği Nasıl Olmalıdır?

Bebeğinizi hastalıklardan korumak için, biberonu iyice yıkamayı, sterilize etmeyi ihmal etmeyin.

Bol suyla çalkaladıktan sonra, biberonu ve biberon emziğini tek tek yıkayın.

Süt kalıntılarından tamamen kurtulmak için ise piyasa da satılan biberon temizleyici fırçayla hem işinizi kolaylaştırır hem de ideal temizliğe ulaşabilirsiniz.

Biberonu yıkadıktan sonra, süt kalıntılarını temizleyin ve iyice durulayın. Daha sonra sterilize edin. Eğer sterilizasyon makineniz yok ise biberon ve uçlarını 5 dakika süreyle kaynar suda kaynatmak yeterlidir.

Daha sonra sudan ve sterilzatörden çıkarılan biberon, temiz kağıt üzerine koyularak kurutulur.

Bebeğiniz her şeyi yemeye başladıktan sonra biberon sterilizasyonuna gerek kalmayacaktır.

Bebek bakımı konusunda hijyenin altın kural olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla biberonu ne kadar iyi temizlerseniz, o kadar az bakteri üreyecektir.

Bu durumda dolaylı yoldan bebeğinizi hastalıklardan korumak için aldığınız en kıymetli önlemlerden biri olacaktır.

Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

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