Emzik kullanımı hakkında bilinmesi gerekenler: Soru ve cevaplarla emzik

Seda Özcan 25 Ağustos 2021

Emmenin genellikle yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etkisi vardır. Bu nedenle birçok ebeveyn, emzikleri olmazsa olmazlar olarak değerlendirir. Ancak emzik kullanımına başlamadan önce ebeveynlerin mutlaka emziğin yararları zararları ve risklerini bilmesi önemlidir.



*Bebeğin ilk 3-4 haftasında ve emzirme tam olarak yerleşene kadar emzik denemenizi önermem... Çünkü emzik emerken ve meme emerken bebeğiniz ağız içinde farklı kas gruplarıyla hareket eder. Eğer emzirme oturmadan emziğe alıştırırsanız bu emzirmenizi etkileyebilir. İlk haftalarda hatta bazen aylarda verilen emzik bazen meme reddine bile sebep olabilir

Bebeğime ne zaman emzik vermeye başlayabilirim?

Eğer bebeğiniz parmak emmeye meyilliyse, 1-2 aylık civarında başlayın. Aksi takdirde gerek kalmayabilir. Bazı bebekler kendilerini emmeden de rahatlatabilirler Bu durumda emzik kabul etmeyen bebekleri zorlamak doğru değildir. Parmak ya da emzik emme için en fazla ihtiyaç duydukları dönem aslında 2-4 ay arasıdır. Sonraki aylarda emme ihtiyacı zamanla azalır..



Hayır bizim çocukta böyle olmadı, 4.aydan sonra emziğe olan ihtiyacı arttı gibi diyorsanız, bu kısımda ihtiyacı dışında da otomatik olarak emzik veren bebeklerin yaşadığı sorunu, emziğe bağımlı olma durumunu yaşıyor olabilirsiniz.

Bebeğinizin emziğe fazla bağımlı olmaması için tavsiyeler:

*6 aylık olana kadar emziği, bebeğiniz emmek isterse tabi ki verebilirsiniz. Ancak karnı açken vermemenizi öneririm.

* Her ağladığında da emzik vermemeye özen gösterin. Ağlamanın emmek, acıkmak gibi nedenlerden daha farklı birçok sebebi olabilir. Öncelikle ağlama sebebine odaklanın.



*Bebeğiniz mutsuz olduğunda, ilk önce emzik vermek yerine ona sarılın ve rahatlamasını sağlayın. Bazı bebekler masajı, okşanmayı severler. Bebeğinizi rahatlatmak için emziği gereksiz yere kullanmaktan kaçının.

*6 aylıktan sonra (ya da bebeğiniz emeklemeye başlayınca), emziği daha az kullandırın. Bebeğin emmediği zamanlarda göz önünde bulundurmayın.

*Eğer bebeğinizin sürekli tüm gün emzikle durmasına izin verirseniz, emziğe ilgisi azalmak yerine gittikçe artacaktır. Eğer bebeğiniz uyurken kendini güvende hissettirecek bir eşyaya ihtiyaç duyuyorsa ona emziğin yanı sıra farklı bir obje (oyuncak ayı, vs.) edindirebilirsiniz.

* Bebeğinizin hızını ayarlamasına izin verin. Bebeğiniz emzikle ilgilenmiyorsa, onu zorlamayın. Emzik uyurken bebeğinizin ağzından düşerse, tekrar yerine koymayın.

*Bebeğinizin uykuya dalmasını sağlamak için emzik kullanmayın. (Bebeğinizde kolik varsa o zaman kullanabilirsiniz.) Gece uyanmalarında tekrar tekrar emzik vermenizi gerektirecek kötü bir uyku alışkanlığına dönüşebilir. Bunun yerine bebeğinize uykuya dalmayı öğretin. Emziği yatağın dışında tutun. Eğer emziği sadece uykuda kullanmayı düşünüyorsanız, uykuya dalmadan hemen önce ağzından atmış olmasına özen gösterin.

Bebeğime emziği ne zaman ve nasıl bıraktırmalıyım?

Emzik kullanımını azaltmak için en ideal zaman emekleme zamanıdır. Emzik, konuşma gelişimini engelleyebilir. Bu özellikle de 12 aylıktan sonra çok önemlidir. Çünkü konuşmalar ve mırıldanmalar bu dönemlerde çok hızlı gelişim gösterir. Ağzında emzikle konuşması bebek için zordur ve uzun süre devam eden emzik kullanımı ek olarak diş yerleşimini de bozabilir.

Eğer başından beri emziği sadece uykuya geçişlerde kullandıysanız işiniz biraz daha kolay! Lakin tüm gün aktif bir emzik kullanımı var ise mutlaka önce gün içi emzik kullanımını azaltmakla başlamalısınız. Sadece uykularda kullandığınız durumlarda ise bebeğinize emzikle birlikte uyku arkadaşı edindirip ardından emzikten vazgeçmesini sağlayabilirsiniz.

Her durumda olduğu gibi emzik bıraktırma yolunda da aile olarak tutarlı ve kararlı olmalısınız. Aksi taktirde vermemeye calışıp ardından vazgeçerek emziği geri verdiğiniz de bebeğinizin emzik ile olan bağını sadece daha fazla güçlendirirsiniz!



Eğer bebeğiniz 18 ay ve üzerinde ise, anlaşma yolu ile yani emziğimiz verip bu oyuncağı alabilirmişiz? Gibi minik pazarlıklarla da onu ikna ederek emzikten vazgeçmesiniz sağlayabilirsiniz.

Çoğu çocuk bu süreçte düşünülen kadar tepki vermezken, emzikten ayrılmanın zor olduğu dönemde bebeğinizin ayrılma psikolojisini etkilememek adına ihtiyaç halinde profesyonel destek alabilirsiniz.



Yazan: Bebek ve Uyku Danışmanı, Hemşire Seda ÖZCAN

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