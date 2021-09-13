Yenidoğan bebeklerde genital bölge temizliği: Erkek ve kız bebeklerde genital bölge temizliği nasıl olmalı?

Seda Özcan 13 Eylül 2021

Yenidoğan bebeklerin ciltlerinin oldukça hassas olduğunu hepimiz biliyoruz. Yenidoğan bebeğin genital bölge bakımı tüm ebeveynler tarafından mutlaka bilinmesi gerekenler arasındadır. Bebeğinizin altını her değiştirdiğinizde genital bölgenin ılık suyla yıkanıp durulanması veya ıslatılmış pamukla ya da yeni doğan için uygun temiz içerikle mendillerle temizlenip ardından kurulanması gerekir. Düzenli yapılan genital bölge temizliği sayesinde, bebeğin idrarındaki ve kakasındaki maddelerin teniyle teması azalmış olur. Bu da bebeğinizin cildinde alerjik reaksiyonların görülmesini ve pişik oluşumunu önler.

Bebeklerde Genital Bakım Nasıl Olmalı?

Bebeğin genital bölge bakımı daha çok bebeğin altını değiştirme sırasında yapılır.

Bebeğinizin alt değiştirme zamanını emzirme bittikten sonra yapılmasını tavsiye ederim.

Eğer reflü gibi bir probleminiz var ise kusmayı tetiklememek için emzirme öncesi alt almak daha doğru olacaktır.

Bezi her değiştirme işleminde bir elinizle bebeği tutabilirken diğer elinizle tüm malzemelerine yetişebilmeniz açısından, gerekli tüm ürünler yanınızda olmalıdır.

Eğer eksik bir ürününüz olduğunu fark ettiyseniz bile bebeğinizi kesinlikle tek başına bırakmamalısınız.

Alt temizleme/ değiştirme işleminde bebeğinizin cildini tahriş edecek yenidoğan bebeğin cildine uygun olmayan ıslak mendiller, güçlü temizleyiciler ve sabunların kullanılması uygun değildir. Bu ürünler erkek ya da kız bebeğin üretrasındaki açıklığı tahriş ederek idrar yolu enfeksiyonlarına ya da cildini tahriş ederek pişiklere neden olabilir.

Bu nedenle, bebeğiniz 3 yaşına gelene kadar bebeklerin hassas ciltleri için özel olarak üretilmiş ürünlerinin kullanılmasını tavsiye ederim.



Erkek Bebeklerde Genital Bölge Temizliği Nasıl Yapılmalı?

Erkek bebeklerin genital bölgesi ister sünnetsiz olsun ister sünnetli, özel bir bakıma ihtiyaç yoktur. Bir çok yerde genital bölge temizliğinde sünnet derisinin geri çekilip temizlenilmesi söylense de bu yanlış bir davranıştır. Bebeğin penisini cildini hareket etmeye zorlamadan temizlemenizi öneririm. Sünnet derisi kendiliğinden geri çevrilmeğe başlamadan siz onu geri çevirirseniz, oradaki dokuların hasarına, cildinde çatlağa böylelikle de yara yüzeyi oluşmasına sebep olur. Her idrar yapıldığında idrarın içeriğindeki asidik maddeler (amonyak gibi) yara yüzeyine temas ederek bebeğinizin canını acıtacaktır.

Erkek bebekler de dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri de ayrıca testis torbasının kıvrımlı derisiyle birlikte anüs bölgesini de nazikçe temizlemeyi unutmamaktır.

Kız Bebeklerde Genital Bölge Temizliği Nasıl Yapılmalı?



Kız bebeklerde genital temizliğinin, yetişkinlerde olduğu gibi önden arkaya yani genital bölgeden anüse doğru yapılması önemlidir. Bu sayede vajina kısmına dışkı bulaşma riskini engellemiş olursunuz. Çünkü kız bebekler de genital bölgenin yapısı nedeniyle idrar yolu enfeksiyonu gelişme riski daha fazladır.



Ek olarak; Kız bebeklerde dış genital bölge olarak da bilinen vulva, yaklaşık 1-2 hafta boyunca kızarık ve şiş olabilir. Beyaz, hafif kanlı veya şeffaf bir akıntı da görülebilir. Bu durum sizi endişelendirmesin. İlk haftalar da bu durum normal kabul edilir. Gebeliğiniz boyunca bebeğinizin karşılaştığı hormonlar sebebiyle ortaya çıkar, ancak akıntılar 6 haftadan fazla sürüyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekir.

Yazı: Bebek ve Uyku Danışmanı ve Hemşire Seda Özcan

İLGİLİ İÇERİKLER