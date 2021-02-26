Chanel Lipscanner ile en sevdiğiniz rengi ruj haline getirin

Chanel'in yeni Lipscanner uygulaması dünyayı kozmetik bir renk paletine dönüştürüyor. Chanel tarafından şirket içinde geliştirilen uygulama, kullanıcıların gün boyunca bulabilecekleri herhangi bir kırmızı, pembe, mor veya turuncu rengin resmini çekmelerine olanak tanıyor ve anında aynı renkte çeşitli Chanel ürünleri sunuyor. Lipscanner ile bir tablo, çiçek aranjmanı, ketçap şişesi, en göz alıcı olandan en sıradan olana kadar herhangi bir öğe, bir Chanel dudak ürününe dönüştürülebiliyor.

Uygulamanın renk eşleştirme teknolojisinin doğruluğu, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli Chanel ürünleri olduğu için (markanın tek başına 400'den fazla dudak ürünü var) şaşırtıcı. Başka bir gölgenin görüntüsünü tanımlamaya gelince, Lipscanner aynı dokuda (mat, parlak vb.) ve aynı renkte seçenekler bile sağlayabiliyor. Gölgeyi gerçek zamanlı olarak yüzünüze uygulayan son derece hassas yüz tarayıcı teknolojisi sayesinde seçilen ürün daha sonra dijital olarak denenebiliyor.

Baktığımızda Lipscanner'a popüler müzik tanımlama uygulaması Shazam'ın güzellik sektöründe eşdeğer bir uygulaması diyebiliriz. Onu cebinizde taşıyabilir ve sadece bir düğmeye basarak anlayamadığınız şeye anında cevap alabilirsiniz.

Güzellik markaları yıllardır AI teknolojilerinin olanaklarını deniyor, ancak Coronavirus salgını yenilikçi yeni cihazların ve uygulamaların yaratılmasını hızlandırdı. Mağazadaki ürünleri deneyemeyen veya salonlarda ve kaplıcalarda tedavi göremeyen insanlarla, markalar insanlara daha iyi olmasa da benzer alışveriş veya evde kendi kendine bakım deneyimleri sağlayan yenilikçi, teknoloji tabanlı çözümler yarattı.

Kişiselleştirilmiş cilt bakımı cihazlarından algoritma tarafından üretilen kokulara kadar her şey, bir sonraki büyük güzellik teknolojisi trendi olma umuduyla geçen yıl yaratıldı. Chanel'in bu alana katkısı dikkate değer çünkü bu miras markanın kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı dijital lansmanlarının ilki. Güzelliğin en köklü isimlerinden biri olan Chanel'in 2020 sonrası bir dünyanın ihtiyaçlarına yeni teknolojiler ve dijital çözümlerle nasıl cevap vermeye devam ettiğini görmek ilginç olacak.

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