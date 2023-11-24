Cilt bakım uzmanlarına göre sabahları uygulayacağınız 4 cilt bakımı rutini

Gelecek yıllarda muhteşem bir cilt istiyorsanız uymanız gereken iki temel kural var. Birincisi yüksek kaliteli, etkili cilt bakım malzemeleri kullanmak, ikincisi ise bunları tutarlı bir şekilde uygulamak. Sabah ve akşam cilt bakımı rutininiz benzer olsa da sabah saatlerinde ne uyguladığınız konusunda bazı önemli farklılıklar var.

Büyük ölçüde amaç, gece boyunca kaybedilen nemi yenilemek ve cildinizi gün boyunca karşılaşacağı stres faktörlerinden korumaktır. Kendi cilt bakımınıza nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Sorun yok. Bir kaç dermatologdan ideal sabah cilt bakımı rutinini paylaşmalarını istedik.

Sabah Hangi Cilt Bakım Malzemelerini Uygulamanız Gerekir?

Her sabah cilt bakımı rutini her kişi için biraz farklı görünse de, herkes bir avuç dolusu belirli temel malzemeyi kullanmalıdır.

Silver Mirror Face Bar'ın estetisyeni ve baş işletme sorumlusu Rachael Gallo, "Bir rutine sadık kaldığınızdan emin olmak için üç veya dört ürünle basit bir şekilde başlayın" tavsiyesinde bulunuyor . "Cildinizin durumunda bir değişiklik görmek zaman alabilir, bu nedenle ürünleri 'işe yaramadığına' karar vermeden önce en az iki hafta deneyin."

Basit bir sabah cilt bakımı rutini temizleyici, C vitamini serumu, nemlendirici ve güneş koruyucudan oluşur. Buradan cildinizin ihtiyaçlarına bağlı olarak tonerler, serumlar ve tedaviler yoluyla ek nemlendiriciler veya aktif bileşenler ekleyebilirsiniz.

Adım Adım: Sabah Cilt Bakım Rutini

Adım 1: Yüzünüzü Yıkayın

Sabahları yüzünüzü yıkayarak başlayın. Gallo, "Yağlı bir cilt tipinin pH'ını dengelemek için yüzünü hem sabah hem de öğleden sonra yıkaması gerekecektir, ancak kuru veya susuz kalmış cilt tiplerinin hidrasyonu korumak için yüzlerini yalnızca öğleden sonra yıkamasını öneriyoruz" diyor.

Bunun bir istisnası, sabahları egzersiz yapmanızdır. Neinstein Plastik Cerrahi'de bir hemşire olan Tara Adashev , bu durumda egzersiz yaptıktan sonra mutlaka yüzünüzü yıkamanız gerektiğini söylüyor. Kuru cildiniz varsa ancak sabahları yıkamayı tercih ediyorsanız, ekstra nem sağlayan nemlendirici bir temizleyici kullanın.

Adım 2: Bir Antioksidan Uygulayın

Cildiniz gün boyu serbest radikallere maruz kalır ve bu da ince çizgiler, kırışıklıklar, gevşeklik ve hiperpigmentasyon gibi erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir.

Dermatolog Shari Sperling , "Gündüz için tasarlanmış ve C vitamini, yeşil çay veya resveratrol gibi antioksidanlar içermesi gereken bir serum, cildinizi gün boyunca korumaya yardımcı olabilmesi için sabahları uygulanmalıdır" diyor.

Adım 3: Nemlendirici Sürün

Nemlendirme, sabah cilt bakım rutininizin bir sonraki adımıdır. Bu, akşamdan itibaren kaybedilen nemin yenilenmesine ve gün boyunca nemin içeride tutulmasına yardımcı olur. Gallo, "Sabah uygulamasında, makyaj için iyi bir temel oluşturmak amacıyla daha hafif bir nemlendirici önerilir" diyor.

Adım 4: Güneş Kremi ile Bitirin

Nemlendiricinizin oturması için bir iki dakika bekledikten sonra güneş koruyucunuzu uygulayın.

Dr. Sperling, "Son adımınız her zaman tüm yıl boyunca güneş kremi olmalıdır" diyor. "30 veya daha yüksek bir SPF idealdir ve dışarı çıkmadan yaklaşık 15 ila 20 dakika önce uygulanmalıdır, böylece cildinize nüfuz etmesi için yeterli zaman olur."

Sabah Cilt Bakım Rutininize Eklemek

Yukarıdaki r mükemmel bir sabah ciltrutini olarak kabul edilir, ancak bunu her zaman uygun gördüğünüz şekilde değiştirebilirsiniz.

Örneğin, kuru cilde sahip olanlar, serum veya nemlendiricilerinden önce nemlendirici bir toner eklemekten fayda görebilirken, akne eğilimli cilde sahip kişiler bazı sivilce yok edici tedavilere başvurmak isteyebilir. Yağlı taraftaysanız matlaştırıcı bir toner veya astar, parlak cildi uzak tutmaya yardımcı olabilir. Ve bir göz kremi, şişkinliğin giderilmesine, göz altı koyu halkalarının giderilmesine veya kaz ayaklarının dolgunlaştırılmasına yardımcı olmak için her zaman iyi bir seçimdir.

Sabah Cilt Bakım Rutinine Bağlı Kalmanın İpuçları

Altın yıllarınızda muhteşem bir cilde sahip olmanın ikinci kısmının tutarlılık olduğunu unutmayın. İşte, yataktan geç kalksanız veya iyi hissetmeseniz bile, buna bağlı kaldığınızdan emin olmanız için bazı ipuçları.

Ürünlerinizi Gözünüzüm Önünde Tutun: Gallo, "Sabah rutininize sadık kaldığınızdan emin olun, ürünlerinizi akşamları hazırlayın" diyor. "Onları banyo lavabonuza yerleştirdiğinizde süreci takip etmeyi hatırlayacaksınız." Hatta bunları kullanım sırasına göre etiketleyebilirsiniz.

Müzik veya Podcast Çalın: Sabah rutininiz sırasında kendinizi sıkılırsanız, gün boyunca sizi motive edecek bir çalma listesi oluşturarak veya bir podcast veya sesli kitap dinleyerek bunu sabırsızlıkla beklediğiniz bir şey haline getirin.

Bunu Şımartan Bir Ritüel Haline Getirin: Dr. Sperling "Ben şahsen, güne başlamadan önce rahatlamak ve kendinizle bağlantı kurmak için sabah cilt bakımı rutininize bakmanız gerektiğini düşünüyorum" diyor.. "Cilt bakımı, kişisel bakımın çok önemli bir parçası ve bu düşünce çerçevesini kullanmak, kendim için güzel bir şey yapmayı sabırsızlıkla beklememe yardımcı oluyor."

Kaldığınız yerden devam edin: Bir günü (veya iki veya üç günü) atlasanız bile, her zaman kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sabah cilt bakımı kervanına geri dönün ve kendinize bunun neden gününüzün önemli bir parçası olduğunu hatırlatın.