Kırışıklıkları azaltmak için dolgu maddesi ve nemlendirici olarak cilt bakım ürünlerinde kullanılan hyalüronik asit hakkında bilmeniz gerekenler.

Bağ dokularımızda, eklemlerimiz ve cildimizde amino asit içeren bileşenler bulunuyor. Bu bileşenler esneklik sağlamlık ve nem kazandırıyor, hyaluronik asit de bunlardan biri. Bu harika özelliklerinin yanı sıra ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilen mucizevi bir molekül. Bu açıklama hyaluronik asidin son günlerde neden bu kadar popüler olduğuyla ilgili bir fikir vermiş olmalı. Özetle, vücudumuzda doğal olarak da bulunan hyalüronik asit, su tutma ve nemlendirme özelliği sayesinde son derece özel bir içerik.





Tabii ki Konu Cilt Bakımı

Cildimiz için yeterli nem seviyesinin sağlanması hayati önem taşıyor. Cildimizin şeklini almasını sağlayan ve koruyucu olan tüm fonksiyonlar neme ihtiyaç duyuyor. Yaşlanma etkileri nem sayesinde gecikiyor, kırışıklıklar yine nem ile azalıyor. Sarkmaların önlenmesi, güneş ve olumsuz çevresel etkilere karşı cildin korunması gibi önemli konular da cildimizin yeteri kadar nemlendirilmesi ile direkt ilgili.

Teknik olarak durumu şu şekilde açıklamak mümkün: Hyalüronik asit, glikozaminoglikan adı verilen bağ dokusu proteinleri grubunun en basit ve sülfat içermeyen tek üyesi. Özel yapısı sebebiyle suyu ve nemi çeken bir şeker molekülü. Bu bilgi yazımızda bulunsun, biz konunun daha anlaşılır olan kısmına geri dönelim.





İşte Burada Hyaluronik Asit Devreye Giriyor!

Serumlar ve kremler cildimizdeki hyalüronik asidin doğal sentezini uyarıyor ve azalmış seviyelerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla nemlendirme özelliğine sahip nitelikli serumlarda ve kremlerde hyaluronik asit olmazsa olmaz bir etken madde. Hyaluronik asidin birkaç farklı formu kozmetik ve dermokozmetik ürünlerde kullanılıyor. Molekül ağırlığı azaldıkça hyaluronik asit cildin daha derin katmanlarına kadar inebiliyor. Kozmetikte genellikle hem düşük hem de yüksek molekül ağırlıklı hyaluronik asit bir arada kullanılarak cildin içten dışa nemlendirilmesi hedefleniyor.



Doğal nemlendirici moleküller için suyu yakalayan ve tutan ve bir sünger gibi işlev gören hyalüronik asit, ciltte bulunan temel bileşenlerden biri. Suyun basıncı etkisiz hale getirmesini sağlıyor. Bu da dokuların basınca dayanıklı olması anlamına geliyor.











İnsan Vücudu Bir Mucize

Vücudumuz hyalüronik asidi hem üretebiliyor hem de yenileyebiliyor. Bir insanın vücudunda 15 grama yakın hyalüronik asit bulunuyor ve bu miktar vücudun tüm dokularına dağılıyor. Vücudumuzun hyalüronik asit üretebilme ve yenileyebilme yeteneği, yaşlanmaya bağlı hormon değişikliklerinden etkilenerek azalıyor.



Kırışıklıkları azaltmak için dolgu maddesi ve nemlendirici olarak cilt bakım ürünlerinde kullanılıyor olması sebebiyle gün geçtikçe hyalüronik hakkında daha fazla şey biliniyor. Gerçekten de cildin dolgun ve sağlıklı görünmesine neden olan ve yaşlanma ile mücadelede önemli bir rol oynayan hyalüronik asit dikkate değer bir konu.



Besinleri taşıyan, cildi nemlendiren, farklı dokularda su tutan hyalüronik asit, vücudun birçok yerinde bulunuyor. Genel deri, gözler, diş ve dudaklar, hareketimizi sağlayan ve sürtünmeyi azaltan eklem sıvısı, saç kökü ve derisi, diş eti ve iskelet doku, bağ, kıkırdak ve kemik gibi noktalarda daha yoğun bulunduğunu da eklemek gerek. Bunun yanı sıra mucizevi hyaluronik asidin yaraları iyileştirme gücü olduğunu da ekleyelim.





