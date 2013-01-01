Yaz aylarının gelmesiyle beraber birçok kişi soluğu deniz kenarında almaya başladı. Herkesi de bir bronzlaşma telaşı alıp götürdü haliyle. Bronzlaşmak için uğraşılmasa bile güneş o kadar yakıcı bir hale geliyor ki gölgede bile güneş yanığı olabiliyorsunuz.

En iyi güneş kremi ürününü seçerek yaz mevsimlerinde dışarıda dolaşmak gerekiyor. En iyi güneş kremi olarak da satın alacağın��z herhangi bir markada en yüksek faktörlü koruyucuyu seçmeniz gerekiyor. Hele de beyaz tenliyseniz günde üç öğün bile sürmeniz gerekebilir bu kremleri.



Güneş kremleri kullanmadığınız takdirde güneş lekeleri oluşmasını engelleyemezsiniz. Cildinizi korumazsanız yaşınız da ilerledikçe bu lekeler daha da büyür ve geri dönüşleri kolay olmaz. En baştan cildinizi koruma altına alarak lekelerin oluşmasını engellemeniz gerekir. Siz de farkında olmadan fazla güneşe maruz kaldıysanız ve güneş yanığına ne iyi gelir diye merak ediyorsanız sizler için sunduğumuz çözümleri deneyebilirsiniz.







Güneş Yanıklarına Ne İyi Gelir?

İlk önereceğimiz şey salatalık. Salatalığı soymadan kabukları ile birlikte rendeleyin. Daha sonra da bunun suyunu sıkıp güneşe maruz kalarak oluşmuş yanıklarınızın üzerine sürün. Bu bölgelerde salatalığın sakinleştirici etkisi ile teniniz rahatlayacak ve cildiniz tazelenecektir. Ayrıca yanmadan dolayı oluşan acınızı da salatalık suyu anında hafifletecektir.



Zeytinyağı da güneş yanıklarına oldukça iyi gelecek bir diğer uygulama yapabileceğiniz üründür. Cildinizde oluşan gerginliği almak ve cildinizi yumuşatmak için zeytinyağından yardım alabilirsiniz. Ufak dokunuşlarla cildinize zeytinyağını uyguladığınızda kaşıntılarınızı da hafifletebilirsiniz. Zeytinyağı yerine nemlendirici kremler de kullanabilirsiniz. Ancak nemlendirici kremlerin zaten hassas olan cildinize alerjik reaksiyon göstermesi gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu nedenle ne kadar doğal olursanız riskleri de o kadar aza indirirsiniz.



Aloe vera normalde her türlü cilt problemi için tercih edilen ve inanılmaz sonuçlar elde etmenize yarayan bir bitkidir. Yenileyici özelliğini güneşten oluşan yanıklarda da kullanabilirsiniz. Aloe vera suyunu veya jelini yanmış olan yerlerinize sürün. Çok kısa bir süre içerisinde acınız hafifleyecektir. Ayrıca nemlendirici özelliği olduğu için yanıklardan ötürü oluşan derinizdeki gerilme hissi kaybolacaktır.







Bir diğer kullanabileceğiniz ürün de lavanta yağıdır. Yine zeytinyağı gibi lavanta yağı da cildinizi nemlendirerek işe başlayacaktır. Kokusu da güzle olduğu için yanıklarınız olmadığında dahi vücudunuzu şımartmak için bu yağdan yardım alarak vücut bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz.



Elma sirkesi de güneş yanıklarına iyi gelebilecek bir diğer üründür. Acınızı ve ağrınızı alması oldukça hızlı olmaktadır. Elma sirkesini yanık yerlerinize sürdükten sonra cildinizde oluşan rahatlamayı çok seveceksiniz. Yanıklarınız için sabah içmiş ve demini boşaltmamış olduğunuz siyah çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. İster poşetleri ile isterseniz de direkt olarak çayı yanıklarınızın üzerine sürerek kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bunun için özel olarak çay hazırlayacaksanız çayının soğuduğundan emin olun. Güneş yüzünden yandıktan sonra bir de çay yüzünden yanmak kimse için çekici olmaz, durduk yere acınıza acı katmış olursunuz.



Bunları uyguladıktan sonra da bol bol su içerek vücut dengenizi sağlamaya çalışın. Su cildinizi içten nemlendirmeye yarayacak en önemli kaynaktır. Yanıklarınızın iyileşmesinde ve kendinizi toparlamanızda size büyük oranda yardımcı olacaktır.



Bir başka tarif de patates tarifidir. 4 adet salatalık ve 1 patatesi blenderdan geçirin. Sularını süzerek 1 fincan maden suyu, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı elma sirkesini de içine dökün. Bu karışımı güneş yanığı olan yerlere sürün. Hatta spreyli bir şişe içerisine yerleştirerek uygularsanız çok daha kolay bir şekilde uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz.



Diğer bir tarifte de bir şişe maden suyu içerisine bu sefer 2 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. İçine bir tatlı kaşığı lavanta yağı ile dört dal aloe vera yaprağı ekleyin. Hazırladığınız karışımı da blendardan geçirerek yanık olan yerlere sprey yardımıyla sıkın.



Bu tarifler ile cildinizi büyük ölçüde rahatlatabilirsiniz. Yanıklarınız hafifleyene kadar da sprey ile günde birkaç defa olmak üzere karışımları sıkın. Eczanelerden veya kozmetikçilerden alacağınız güneş yanığı kremleri de size hızlı çözümler sunacaktır. Bu kremlerin içerisinde nemlendirici ve kızarıklık önleyici maddeler bulunur. Güneş yanıklarında en üstteki deri zarar görür ve vücut bundan kurtulmak ister. Güneş yanığı kremlerini kullanarak bu zarar görmüş derinin kolayca soyulmasını sağlayabilirsiniz.



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