Çoğumuz hijyen konusunda kendimizden oldukça eminiz. Hepimiz ilk okuldan itibaren temizlik kuralları hakkında pek çok şey öğrendik ve ellerimizi ve tırnaklarımızı temiz tutmamız konusunda defalarca uyarıldık.

Aslında kişisel bakım bu kadar basit bir şey değil ve pek çok dikkat edilmesi gereken şeyden oluşuyor. İşte farkında olmadan yaptığınız hijyen hataları.



Yüzünüze ellerinize dokunmak

Kendinizi yüzünüze sık sık dokunurken mi yakalıyorsunuz? Bu sizin için oldukça kötü bir haber. Çünkü bunu her yaptığınızda ellerinizdeki kirleri yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Bunlar da size sivilceler ve cilt problemleri olarak geri dönüyor. Bu nedenle bu alışkanlığınızı mutlaka kırın ve gün içinde ellerinizle yüzünüze dokunmayın.







Antrenmandan sonra yüzünüzü yıkamak

Egzersiz yaptıktan sonra cildiniz terler ve siz rahatlamak için hemen elinizi yüzünüzü yıkarsınız. Oysa egzersiz sonrası yapacağınız en iyi şey yüzünüze biraz su sıçratmaktır. Çünkü yüzünüzü yıkadıktan sonra silersiniz ve cildinizde biriken tüm yağ ve kiri de cildinize yedirirsiniz. Bu nedenle egzersiz öncesi yüz yıkamak çok daha iyi bir seçim olacaktır.







Sıcak duş almak

Soğuk bir sabaha uyandıktan sonra sıcak ve buharlı bir duşa girmekten daha iyi bir şey yoktur. Bununla birlikte, bu harika hissettirse de, sıcak su cildiniz için herhangi bir işe yaramıyor. Sıcak su, su kaybını destekleyen gözenekleri açar ve ayrıca cildin koruyucu yumuşatıcı yağlarını yıkayarak su kaybını daha da arttırır. Bu da kuru ve kaşıntılı bir cilt anlamına gelmektedir.







Duştan sonra çok geç losyon uygulamak

Sabahları duştan sonra genelde cildi nemlendirmek için losyon kullanmayı atlarsınız. Çünkü aceleniz vardır. Ancak sizin için kötü haberlerimiz var: öğleden sonra uygulayacağınız nemlendiricinin size hiç bir yararı olmayacak. Bu nedenle duştan çıkar çıkmaz kurulanmadan losyon uygulamak en doğrusu olacaktır.







Her gün duşta sabun kullanmak

Soğuk ve sert kışlarda kuru cildinizle mücadele ediyorsanız duşta veya banyoda daha az sıklıkta sabun kullanmayı deneyin. (Kişisel alanlar hariç). Perine olmayan bölgelere sabun kullanmayı haftada bir ila iki kez olacak şekilde azaltın.

