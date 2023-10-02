Kötü bir gece uykusundan sonra yorgun cildi canlandırmanın 8 yolu

Her ne sebeple olursa olsun, dün gece senin gecen değildi. Uyumak için aklınıza gelebilecek her şeyi yaptınız - meditasyon seansı, biraz papatya çayı, kitap okumak - ama yine de uyuyamadınız. İyi dinlenmediğimizde beynimizin nasıl hissettiğini hepimiz biliriz: duygusal, yavaş ve bitkin. Ne yazık ki kaliteli bir uykudan faydalanmadığında cildimiz de darbe alıyor.

Dermatolog Ashley Magovern açıkladığı gece uyumadığımızda vücut 'düzeltme' moduna giremiyor. Vücudunuz biraz dinlenmeye alışmış olsa bile vücudunuz hala stres yaşıyor. Dr. Magovern, bu tür bir baskının sisteminizde iltihaplanmaya yol açarak kırmızı lekeler ve sivilce oluşumu olasılığını artırdığını söylüyor. Ve ne yazık ki, aslında sizi daha yaşlı da gösterebilir. "Stres hormonları aynı zamanda cildin genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan önemli bir hormon olan kolajeni de parçalıyor" diyor. "Uyku eksikliği nedeniyle kolajenin parçalanması erken yaşlanmaya katkıda bulunacaktır ."

Uyuduğumuzda vücudumuz hücre yenilenmesini teşvik etmek ve DNA hasarını onarmak için çalışır. New York City'deki Tıbbi Dermatoloji ve Kozmetik Cerrahi Merkezlerinde dermatolog olan Marisa Garshick'e göre, bu nedenle yüzümüzde uyku eksikliği görülüyor . Aslında bir çalışma , yetersiz uykunun, göz kapaklarının sarkması, gözlerin şişmesi, koyu halkalar, soluk cilt ve daha fazla kırışıklık veya ince çizgiler dahil olmak üzere görünümümüz üzerinde bir etkiye sahip olabileceğini ortaya çıkardı.

Artık kötü haberi aradan çıkardığımıza göre, işte size biraz iyi haber; bu konuda yapabileceğiniz bazı şeyler var. Uykusuz bir gece geçirecekseniz ertesi sabah bunu nasıl telafi edebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

1. Bolca su iç.

Çalar saat çaldığında ve siz hala uyanıkken, yataktan kalkmak ilk zorlu mücadelenizdir. Ofise gitmeyi düşünmeden önce evden biraz hasar kontrolü yapın. New York City'deki Just Ageless Vücut Şekillendirme ve Güzellik Laboratuvarı'nın kurucusu ve estetisyen Jeannel Astarita , cildinizi nemlendirmeye ve dolgunlaştırmaya yardımcı olmak için günde iki ila üç bardak su içmenizi öneriyor. İsterseniz ekstra lezzet ve antioksidanlar için biraz salatalık ekleyin. Astarita, "Daha uyanık hissetmeme yardımcı olan ve günün ilerleyen saatlerinde kendimi halsiz hissettirecek şekerli içeceklere olan isteğimi azaltan canlandırıcı bir tat katıyor" diyor.

2. Gece rutininizi atlamayın.

Birisi işte zorlu bir dönemden geçiyor olsa da, ya da bebeğini hastaneden eve yeni almış olsa da, insanlar genellikle uykusuzluk nöbetleri geçirir. Uykunun bir 'ihtiyaç'tan ziyade bir 'istek' olduğu bir dönemden geçiyorsanız, Dr. Magovern gece cilt bakımı rutinini sürdürmenin hala önemli olduğunu söylüyor. Aslında bu, etkiyle mücadele etmenin en iyi yoludur. "Bu, yıllar boyunca gerçekten yardımcı olacak ve arada bir uykusuz gece geçirmenize olanak tanıyacak" diyor. "C Vitamini serumu gibi bir antioksidan ve retinol içeren bir ürün kullanmak, cildinizin kendini yenilemesine ve onarmasına izin vermek için kritik öneme sahiptir. Ardından, cilt bariyerini güçlü, pürüzsüz ve nemli tutmak için favori nemlendiricinizi katmanlar halinde uygulayın."

3. Soğuk kaşıkları veya salatalıkları gözlerinizin altına bastırın.

Dondurucudan soğuk kaşıklar, dondurulmuş salatalıklar veya çay poşetleri topluyor olsanız da, Dr. Garshick, dokunulamayacak kadar soğuk olan her şeyin fark yaratabileceğini söylüyor. Bu kompresler sadece şişliği ve şişliği azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda muhtemelen onları rahatlatıcı ve rahatlatıcı da bulacaksınız. Ayrıca göz altı nemlendiricilerinizi uygulamak için soğuk bir kaşık da kullanabilirsiniz; böylece hassas göz altı bölgesine çok ihtiyaç duyulan canlandırıcı etki sağlanır.

4. Peeling yapmayın veya fırçalamayın.

Sabah duşunuzu alırken ve daha insani hissetmeye çalışırken, cildinizi peeling yapma dürtüsüne direnin. Fırçalama hoş hissettirse ve kendinizi daha uyanık hissetmenize neden olsa da McGovern, bunun zaten iltihaplı cildinizi daha da kötüleştirebileceğini söylüyor. Bunun yerine, aloe vera, yeşil çay, meyan kökü ekstraktı, B3 vitamini ve resveratrol gibi şişliklerle mücadele eden bileşenler içeren yumuşak bir ürün kullanılmasını öneriyor.

5. Gua sha taş masajını deneyin.

Aynaya bir bakışınızda yanaklarınızın, gözlerinizin ve/veya boynunuzun şiş olduğunu düşünüyorsanız Astarita kendinize bir yüz masajı yapmanızı öneriyor. Daha da iyisi, gerginliği ve sıvıyı serbest bırakmak için soğuk bir gua sha taşı kullanın. Bunu yapmak için, lenf akışını yüzünüzden uzaklaştırmak için boynunuzdan başlayın. Daha sonra hafif bir baskı uygulayarak kaldırmaya ve şişkinliği gidermeye yardımcı olmak için yüzünüzün hatlarını yukarı doğru hareket ettirin. "Bitkisel bir masaj yağı ekleyin ve bunu kendinizi şımartmak için bir fırsat olarak kullanın, böylece sabahları sabırsızlıkla bekleyeceğiniz bir şey olur."

6. Kafeini kap.

Hayır, bu sadece günlük bir fincan kahveniz anlamına gelmiyor. Kafein içeren cilt bakım ürünleri, kan damarlarını daraltarak onları daha az görünür hale getirdiği bilindiğinden göz altı morluklarıyla mücadelede son derece etkilidir. Dr. Garshick, "Göz altı derisi çok ince olduğundan koyu halkalar kısmen derinin altındaki kan damarlarının görünürlüğüyle ilişkili olabilir" diyor. "Onları daha az fark edilir hale getirerek göz altı alanı daha parlak ve daha taze görünebilir."

7. Hızlı bir egzersiz yapın.

Uyku yanınızda olmadığında, sabah geldiğinde yüzünüz daha donuk, solgun veya cansız görünebilir. Astarita, yanaklarınıza renk katmak ve yorgun zihninizin güne hazırlanmasına yardımcı olmak için kalp atış hızınızı artırmanızı öneriyor. "Hızlı bir yürüyüş ya da beş ila 10 dakikalık bir esneme bile yüzünüze kan ve oksijen gelmesine yardımcı olacak ve sağlıklı, pembe bir ışıltı elde etmenize yardımcı olacaktır" diyor. "Kaslarınızın ısınmasına yardımcı olacağından bahsetmiyorum bile, böylece vücudunuzda da daha iyi dinlenmiş hissedersiniz."

8. Hyaluronik asit içeren bir nemlendirici kullanın.

Eğlenceli gerçek: Dr. Garshick'e göre hyaluronik asit, ağırlığının 1000 katına kadar suyu çekiyor. Bu, susuz kalmış, uykusuz ciltler için en iyi arkadaşınız olduğu anlamına gelir. Önümüzdeki günün üstesinden gelmenize yardımcı olacak bu süper güç bileşeni içeren nemlendiricileri arayın. "Transepidermal su kaybı geceleri daha fazladır, dolayısıyla cilt daha fazla su kaybeder. Bu nemi sabahları geri eklemek özellikle önemlidir" diyor.