Rimeller aslında kirpiklerin görünümünü dolgunlaştırmaktadır. Ancak bize bu her zaman yeterli olmaz ve daha yoğun bir görünüme sahip olmak isteriz. Bunun için de en mantıklı çözüm takma kirpikler olur.

Gece makyajı söz konusuysa tabii ki takma kirpiksiz bir makyaj düşünülemez. Gecenin en dikkat çekici bakışlarına sahip olmak istiyorsanız takma kirpiklerden yardım alabilirsiniz. Ancak bunların takılması her zaman kolay olmaz. Özellikle de ilk defa takma kirpik kullanacaksanız takılması konusunda size sunduğumuz adımları izleyerek bu işlemi kolayca halledebilirsiniz.



Takma kirpiklerinizi takmadan önce göz makyajınızın temelini yapmış olmanız gerekir. Gözlerinize yapacağınız makyaj dumanlı bir makyaj olursa iddialı bir görünüme ulaşırsınız. Sade bir görünüm elde etmek istiyorsanız pastel tonlarını göz kapağınıza uygulamanız yeterli olacaktır. Takma kirpikler gözlerinize yeterince çarpıcılık katacaktır. Bu nedenle yapacağınız makyaja da önceden karar vererek alt yapısını hazırlayın.







Herkesin göz yapısı aynı değildir. Ancak marketlerde satılan takma kirpikler standart boydadır. Bu kirpikleri aldıktan sonra boyutlarını kendi göz büyüklüğünüze göre ayarlamanız gerekecektir. Göz pınarınızdan yarım santim ayırın ve parmağınız ile göz kapağınızı ölçün. Takma kirpiklerinizin boyutunu da bu ölçüme göre kesebilirsiniz.



Kirpikleri yapıştırmak için takma kirpik yapıştırıcısına ihtiyacını olacak. Bu yapıştırıcıyı isterseniz takma kirpik üzerine sürebilirsiniz, isterseniz de göz kapağınıza sürebilirsiniz. İkisinden de yapıştırıcının varlığı belli olmayacaktır. Kendi kirpiklerinize zarar vermesinden korkuyorsanız takma kirpiklere yapıştırıcıyı sürmeniz daha mantıklı olacaktır. Yapıştırıcı işlemini hallettikten sonra takma kirpiği bir cımbız yardımı ile tutun ve kirpik diplerinize yapıştırın. Göz pınarınızdan yarım santim sonrasından başlayarak kirpikleri yapıştırırsanız daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.



Takma kirpiklerinizin gözünüzde belli bir durma süresi vardır. Eğer uzun sürecek bir davete gidiyorsanız yapıştırıcınız uzun süre dayanmayabilir. Bu nedenle uzun süreli davetlerde yanınıza takma kirpiğinizin yapıştırıcısını almanızı öneririz. Takma kirpiklerinizi taktıktan sonra makyajınızda eksik kalan kısımları tamamlamanız gerekir. Kirpik diplerine eyeliner veya far uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Koyu renkli farlar seçmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Diğer türlü takma kirpikleriniz çok yapay durur. Ancak doğal bir güzellik elde etmek istiyorsanız siyah veya kahverengi olan farları tercih etmelisiniz.







Akma kirpiklerinize maskara sürüp sürmeyeceğiniz sizin kararınız. Bizim önerimizse mutlaka maskara kullanmanız gerektiğinden yana. Böylece takma kirpiklerinizin de şeklinin uzun süre korunmasını sağlayabilirsiniz. Far ve maskara işlemlerinden sonra da göz makyajınız tamamlanmış ve siz de geceye hazırlanmış olacaksınız. Takma kirpik taktığınızda bakışlarınızın ne kadar değiştiği sizi şaşırtacaktır başta ve alışma konusunda sıkıntı çekebileceksiniz. Ancak dışarıdan harika göründüğünüzü unutmamanızı tavsiye ederiz.



Gece bittikten sonra ve makyajı çıkarma vakti geldiğinde ise takma kirpiği nasıl çıkaracağınız konusuna da değinmezsek olmaz. Gözler makyajınızı çıkarırken en hassas hareket etmeniz gereken noktalar arasında yer alır. Bu nedenle takma kirpiklerinizi çıkarırken de özenli davranmanız gerekir. Yağ bazlı olan göz makyajı temizleme suyunuzu pamuğa dökerek kirpiğin üzerinde birkaç saniye tutun. Daha sonra kirpik yumuşadığında da takma kirpiği yine cımbız yardımıyla alın ve çıkarma işlemini tamamlayın.







Takma kirpikleri takarken farklı yöntemler de izleyebilirsiniz. Kirpiğin tamamını tek bir bütün olarak yapıştırmak yerine iki veya 3 parçaya bölerek de yapıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gözünüzün iç kısımlarına ise kirpiği tamamen yanaştırmayın. Böylece elde ettiğiniz görüntü hem daha doğal duracak hem de takma kirpiklere verdiğiniz kıvrımlar daha rahatlıkla şekillenecektir. Kirpikleri yapıştırırken en büyük sorunlardan biri de kirpiğin bir ucunu yapıştırırken diğer ucunun bozulmasıdır. Ancak parçalara ayırarak kirpiği taktığınızda bu sorunu da kolayca çözmüş oluyorsunuz. Takma kirpiklerin farklı takılmaları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler istiyorsanız bunların uygulamalarını gösteren videoları izleyerek daha kolay bir şekilde takılmalarını öğrenebilirsiniz.



