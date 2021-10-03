Güzellik: Ekosistem alarm veriyor!

Güneş koruyucu kremler mineral (fiziksel) ve kimyasal olarak ikiye ayrılıyor ve her ikisi de hem içerikleri hem de koruma şekilleri açısından farklılık gösteriyor ancak dünya, artık deniz ekosistemine dost güneş koruyucularını daha çok gündemine alıyor. (Bu makalenin ardından temiz güzellik nedir başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Yazı: Gülru İncu

Mercan resiflerine ve deniz canlılarına zarar vermeyen mineral koruyucular bizim de gündemimizde.

Cildinizin sağlıklı ve genç görünmesi için yaz-kış her gün güneş korumasına ihtiyacınız var. Birçok güneş kremi içerdiği homosalat, oksibenzon, oktokrilen ve oktinoksat gibi kimyasal içerikler nedeniyle hem insan sağlığını hem de mercan resifleri ve diğer deniz canlılarını olumsuz etkileyebiliyor. Peki hem güneşten korunup hem de deniz yaşamını koruyan, çevreye duyarlı ürünler kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Mercan resiflerine ve okyanuslara zarar vermeyen güneş koruyucu kremler mineral formüllere sahip yani güneşin zararlı ışınlarını önlemek için çinko oksit ve titanyum dioksit kullanıyorlar.

NEDEN MİNERAL İÇERİK?

Mineral güneş kremleri, genellikle nanopartiküller şeklinde titanyum dioksit ve çinko oksit içeriyor. FDA (U.S. Food and Drug Administration/Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) hem titanyum dioksitin hem de çinko oksidin güvenli ve etkili olarak sınıflandırılmasını öneriyor. Güneş kremlerindeki koruyucu bileşenler, üretici şirketler tarafından kısa ve uzun vadedeki etkileri nedeniyle kapsamlı bir teste tabii tutuluyor. Çünkü bazı içerikler tahrişlere, cilt alerjilerine, cilt kanserine, hormon sisteminde bozulmalara neden olabiliyor. FDA, 2019 yılında güneş koruyucularının içeriklerini güncelledi ve sadece iki bileşenin yani çinko oksit ve titanyum dioksitin güvenli olabileceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu ise geçtiğimiz yıl oksibenzon, homosalat ve oktokrilenin adlı bileşenlerin güvenliği ve konsantrasyon sınırlarıyla ilgili bilgiler yayınladı. Özetle, güneş koruyucu kimyasallara uzun süre maruz kalma, deriden kolayca emildikleri için çeşitli sıkıntılara neden oluyor.

İŞİN ÇEVRESEL BOYUTU



Deniz ekosistemi küresel ısınmanın yanı sıra kirlilikle her gün biraz daha çöküyor. Her yıl 14 bin ton güneş kremi mercan resiflerine ulaşıyor. Bu nedenle, 2018’de Hawaii, bilim adamlarının suda yaşayan canlılara zararlı olduğunu bulduktan sonra oksibenzon ve oktinoksat içeren güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oldu.

MİNERAL GÜNEŞ KREMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Mineral güneş kremleriyle kimyasal güneş kremleri arasındaki en belirgin fark, güneşten koruma özelliğinin nasıl uygulandığıyla ilgili. Mineral güneş kremleri, güneş ışınlarını yansıtan ince mineral parçacıklardan oluşuyor yani daha çok bir kalkan gibi davranarak güneş ışınlarını saptırıyor ve güneş ışınlarının cilde nüfuz etmesini fiziksel olarak engelliyor. UV ışınlarını yakalayıp ısıya dönüştüren kimyasal güneş kremlerinin aksine çinko oksit cildi serin tutuyor ve nefes almasını sağlıyor. Güneşin UV ışınlarının ısısını ve enerjisini ciltten uzaklaştırarak cildin ısısını koruyor. Bu nedenle mineral güneş kremi özellikle akne, rosacea ve cilt hassasiyeti ile ilişkili cilt iltihabı ve kızarıklığı en aza indirmede faydalı. Çünkü çinko oksit akneye neden olan bakterilerin üremesini engelliyor.

KİMYASAL GÜNEŞ KREMLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Kimyasal güneş kremlerinin aktif bileşenleri, UV ışınlarını emen organik yani karbon bazlı bileşikler. Bu bileşikler kimyasal bir reaksiyonla, UV ışınlarını ısıya dönüştürüyor ve ardından bu ısıyı ciltten salıyor yani bir sünger gibi davranarak UV ışınlarının cilde girmesine izin veriyor. Işık cilde emildiğinde, güneş koruyucusundaki kimyasallar (oksibenzon, avobenzon, oktizalat, oktokrilen, homosalat ve oktinoksat) UV ışığının ısıya dönüştürüyor. Cilt tarafından kolayca emiliyor ve oldukça etkililer ancak yıllar boyunca uzun süreli kullanım serbest radikallerin hasarına neden olabiliyor. Dünya genelinde pek çok uzman her ikisinin de artıları ve eksileri olduğunu söylüyor.

REN SPF 30 CLEAN SCREEN MİNERAL GÜNEŞ KREMİ 529 TL MURAD SPF 50 CITY SKIN AGE DEFENSE BROAD SPECTRUM GÜNEŞ KREMİ 1096 TL CLINIQUE SPF 30 MINERAL SUNSCREEN YÜZ İÇİN GÜNEŞ KREM 260 TL KIEHL’S SPF 50 ULTRA LIGHT DAILY UV DEFENSE GÜNEŞ KREMİ 329 TL SKINCEUTICALS SPF 50 MINERAL RADIANCE UV DEFENCE GÜNEŞ KREMİ 750 TL MESOESTETIC MINERAL MATT SPF 50 ANTIAGING GÜNEŞ KREMİ 557 TL CAUDALIE BEAUTIFYING SPF 30 GÜNEŞ YAĞI 255 TL

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