Beyazlayan saçlar boyatılmadan eski rengine dönebilir mi?

"Doğal yeniden pigmentasyon" kanıtı bulmak için yapılan çalışmada araştırmacılar, saç beyazlamasının yaş ve stres ile bağlantısını bulabilmek için bir bilgisayar modeli oluşturmaya başladı. Öncelikle herhangi bir saç telinin belli bir dönemde gri mi, beyaz mı yoksa renkli mi olduğunu gösteren 323 protein belirlendi. Çalışmaya katılan 14 kişinin saçları analiz edildi.

Euronews'in haberine göre, elde edilen ilk bulgularda stresi azaltmanın saçların eski rengine dönmesinde etkili olduğu ortaya çıktı. Zira katılımcılardan biri iki haftalık tatile gitti ve döndüğünde 5 saç telinin eski rengine döndüğü görüldü.

Sonuçlara göre 40 yaş üzerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Çalışmanın baş yazarı Ayelet Rosenberg, saçın beyazlamadan önce bir eşiğe ulaşması gerektiğini; orta yaşlı insanlarda biyoloji ve stres gibi diğer faktörlerin saçların ağarmasına yol açtığını dile getirdi. Rosenberg 70 yaşında ve saçları yıllardır beyaz olan birinin stresini azaltmasının eski saç rengine kavuşması için yeterli olmayacağını söyledi.

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