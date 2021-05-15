Sırrı cilt bakımında: Hailey Bieber'in cilt bakım rutini

Hailey Bieber'in cilt bakın rutinine gelin bir göz atalım. Hepimiz gibi kendisi de evde olmasına rağmen Hailey Baldwin Bieber cilt bakım rutinini asla ihmal etmiyor. İşte Hailey Bieber’ın cilt bakım rutini...

Hailey Bieber'in ilk yaptığı şey sabah kalkar kalkmaz yüzünü yıkamak. Nemlendirici bir serum sürüp SPF güneş koruyucusunu sürmek oluyor. SPF güneş koruyucusuz asla evden dışarı çıkmıyor.

Genelde makyajsız görünümü seven Hailey Bieber makyaj yapması gerektiği durumlarda ise daha hafif makyajları tercih ediyor.

Doğal görünümü çok seviyor. Akşam bakımlarının olmazsa olması kullandığı epsom tuzu. Eğer o gün banyo yapacaksa epsom tuzunu asla eksik etmediğini vurguluyor.

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Gece rutinlerinde öncelikle cildini temizliyor. Bir yağ veya krem yardımı ile cildini iyice temizliyor. Ardından serum, göz kremi ve nemlendirici kullanıyor.

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Geceleri cildinin neme daha çok ihtiyaç duyduğunu düşündüğü için nem ağırlıklı bir bakım yapıyor.

Hatta eğer cildini kuru hissediyorsa nemlendirici üzerine bir kat yağ sürdüğünü söylüyor. Eğer lekesi veya sivilcesi var ise leke tedavisini veya sivilce bantlarını cilt bakım rutinine ekliyor.

Cilt bakımına çok önem veren Hailey Bieber son olarak cildinin parlak ve canlı görünmesinin en önemli nokta olduğunu belirtiyor. 9 gibi yatağa giren Hailey Bieber düzenli uykunun ve nemin cilt için en önemli etmenlerden biri olduğunu söylüyor.

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