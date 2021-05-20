Menopoz ve regl

Menopoz öncesi dönemde adet kanaması düzeninin bozulduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer bu süreç hakkında bilgi verdi. Sönmezer, menopoza girerken adet kanamaları nasıl olur? sorusunu şöyle yanıtlıyor:

Kadınların hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olan menopoz, kadında adetin ve üreme döneminin sonlandığını gösteren, kadın hayatının doğal bir parçasıdır. Menopoz dönemine giren kadınlarda 12 ay boyunca kanamanın gerçekleşmemesi durumunda menopoz tanısı kesin olarak konulmaktadır. Menopoza girme yaşı 45-55 yaş arasında değişkenlik göstermektedir.

Kadınlarda üretkenliğin göstergesi olan regl yani adet dönemi, 40’lı yaşlara gelinmesiyle birlikte, yumurta hücrelerinin sayı ve kalitesinin düşmesine bağlı olarak düzensiz bir hale gelmektedir. Premenopoz olarak adlandırılan bu dönem, menopoz döneminden önceki yaklaşık 3-5 yıl boyunca bu adet düzensizliklerinin yaşandığı dönemdir. Menopoza geçiş döneminde, yumurtalıklardan salgılanan östrojen hormonu gibi hormon düzeylerinde değişimler yaşanmakla birlikte yumurta hücreleri de yavaşça tükenmeye başlar ve bunun sonucu olarak da adet kanamaları düzensizleşir. Tüm bu değişikliklerin sonucunda aktif yumurta hücreleri tamamen tükendiğinde ise adet kanamaları da kesilir ve kadın menopoza girmiş olur.

Normal bir adet döngüsünde östrojen ve progesteron hormonlarının seviyeleri düzenli bir şekilde dalgalanma gösterir. Döngünün tam ortasında ise ovulasyon yani yumurtlama olayı gerçekleşir. Ovulasyondan sonra, eğer gebelik oluşmamışsa rahmin iç tabakası bozulur ve adet kanaması meydana gelir. Premenopoz yani menopoz öncesi dönemde ise hormon seviyeleri düzensizleştiğinden adet kanamalarının da düzeni bozulur. Bu düzensizlikler her kadında farklı belirtilerle kendini gösterir. Bazı kadınlarda adet dönemi araları giderek açılırken, bazı kadınlarda ise sık aralıklarla adet görülebilmektedir. Bazen kanama normalden daha şiddetli ve uzun yaşanabilirken, bazen de çok daha hafif ve kısa sürebilmektedir.

MENOPOZA GİRERKEN ADET KANAMALARI

Menopoz öncesi dönemde adetler düzensiz de olsa, yumurtlama gerçekleşebileceği için gebelik ihtimalinin bulunduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle kadınlar adetten tamamen kesilene kadar, eğer bir gebelik beklentileri yok ise, doğum kontrol yöntemlerine devam etmelidir.

Kırk yaş üstü kadınlarda, adet düzensizliklerinin nedeni çoğunlukla menopoz öncesi hormon düzensizlikleri olsa da, başka bir nedenin olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle perimenopoz yaşta da olsa, adet düzensizliği yaşayan her kadın mutlaka jinekolojik muayeneye gitmelidir. Zira bazen kanama düzensizliğinin nedeni; rahim içi kalınlaşma, miyomlar, yumurtalık kistleri, rahim ağzı problemleri ya da kanser başlangıcı gibi çok daha önemli bir patoloji olabilir. Daha seyrek olarak görülse de, 40 yaş altı kadınlarda görülen adet düzensizlikleri de bazen erken dönem menopozun belirtisi olabilir. Bu nedenle her yaştaki adet düzensizliği için öncelikle bir kadın doğum uzmanına muayene olmakta fayda vardır. Yapılacak jinekolojik muayene ve gerekli tetkikler neticesinde sorunun kaynağı tespit edilerek gereken tedavinin uygulanması bu noktada büyük önem taşımaktadır.

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