Adriana Lima ve Andre Lemmers'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Eski top model Adriana Lima, 7 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı ve ilk kez kez eylül ayında düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEDİ

Doğuma sayılı günler kala Andre Lemmers ve Adriana Lima, cinsiyet partisi düzenledi. Çocukları Valentina, Sienna ve sevgilisi ile kamera karşısına geçen ünlü manken o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımda erkek bebeklerinin olacağını öğrenen ünlü çiftin mutluluğu, objektiflere böyle yansıdı. Adriana Lima'nın gönderisine, hayranları tarafından kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Adriana Lima (@adrianalima)'in paylaştığı bir gönderi

TIKTOK'TAN DUYURMUŞTU

Adriana Lima, mutlu haberi TikTok hesabından açıklamıştı. "Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.