Azra Akın ailesiyle birlikte Bodrum tatilinde

Azra Akın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, Kasım 2017'de ise Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasının bahçesinde, aile ve yakın dostlarının katıldığı düğün yapmıştı. 2018 yılında oğulları Demir'i kucaklarına alan çift şimdilerde Bodrum’da tatil yapıyor.

AKIN, EŞİ VE OĞLUYLA DENİZ KEYFİ YAPTI

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Evlendikten bir yıl sonra da çocukları Demir'in dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

Ortakent'teki bir otelin plajında objektiflere yansıyan ünlü manken, gün boyu eşi ve 3 yaşındaki oğlu Demir ile birlikte deniz keyfi yaptı. Çocuklarıyla oyunlar oynayan çiftin neşeli halleri objektiflere yansıdı.