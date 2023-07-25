Barbie açılış hafta sonunda gişe rekoru kırdı

Tüm dünyada pembe çılgınlığı yaratan ikonik bebek Barbie’nin hikayesi vizyondaki ilk hafta sonunda gişe rekorları kırdı. 21 Temmuz Cuma günü tüm dünyada aynı anda beyazperdede seyirci ile buluşan Barbie, dünya çapında 377 milyon dolarlık hasılat elde ederek 2023 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu.

Türkiye’de ise ilk üç günde 397 bin 247 seyirci tarafından izlenen film, 42 milyon 775 bin hasılat elde etti. Barbie TME Films dağıtımıyla tüm Türkiye’de 323 sinemada 731 salonda izlenebiliyor.

Boxoffice Türkiye’nin ilk sırasına yerleşen film, aynı gün vizyona giren ve yine sinemaseverler tarafından merakla beklenen Oppenheimer ve Mission: İmpossible - Dead Reckoning Part One filmlerini geride bıraktı.

İlk hafta sonunda 397.247 kişiyle buluşan Barbie, 42 milyon 775 bin hasılat elde etti. Oppenheimer ise 40.427.880 hasılat ile 360.041 kişiye ulaştı.

Yönetmen koltuğunda üç Oscar adaylığı bulunan Greta Gerwig‘in oturduğu ve senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme aldığı film, bir kadın sinemacının yönettiği en iyi açılış yapan film olarak da tarihe geçti.

Oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Barbie’nin Margot Robbie ve Ryan Gosling‘in başrollerdeki performanslarına, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir gibi oyuncuların canlandırdığı karakterlerin çeşitli versiyonları eşlik ediyor.

Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie’nin macera ve eğlence dolu hikâyesini konu alan film, tüm Türkiye’de 323 sinemada 731 salonda izlenebiliyor.