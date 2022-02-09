Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım! "Ben bu hayatta en çok anneliği sevdim!"

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Korel, 12'nci yaşını kutlayan oğlu Ali'nin doğum gününde duygusal bir mesaj ile kutladı. Oğluyla birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaştı ve paylaşıma yorum yağdı.

"BU HAYATTA BEN EN ÇOK ANNELİĞİ SEVDİM"

"Ali’m... Güneşim... Bu hayatta ben en çok anneliği sevdim. Senin sayende... Dünyamı değiştirdin. Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum. Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi... Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece..

Yüreğindeki merhamet, hoşgörü, empati ve hayata karşı duyduğun o büyük coşku, merak hiç bitmesin... Güneşim Ali’m... 12 yıl önce hayatımıza getirdiğin ışık, mutluluk için bin kez teşekkür ederim sana. Varlığına bin şükür annem. Nice mutlu yılların olsun. Hep birlikte...