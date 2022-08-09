Britney Spears, Elton John ile müzik hayatına geri dönüş yapacak

Artık her şey Britney Spears'ın istediği gibi! Britney Spears bu seneye kadar zorluklarla mücadele etmiş ve babasının himayesinin altında kalmıştı. Eski hayatına geri dönüş yapan Spears, her şeye kaldığı yerden devam etmeye başladı. Önce özel hayatıyla gündeme gelen Spears şimdilerde kariyerini baştan yazmaya hazırlanıyor...

Britney Spears'ın Elton John ile yeni bir şarkı üzerinde işbirliği yaparak müzik sahnesine geri döneceği doğrulandı. Projenin ayrıntıları pek bilinmese de, bir haber ajansına göre, parça Elton John'un 1971 single'ı Tiny Dancer şarkısının yeni bir versiyonu olarak 'Hold Me Closer' adında tekrardan çıkış yapacağı doğruladı. Elton John, düet haberini dün attığı bir Twitter mesajıyla duyurdu.

Geçtiğimiz ay iki ünlü sanatçı arasında bir işbirliği söylentileri ortaya çıkarken, ilk resmi onay Pazartesi günü John'un "Hold Me Closer" yazısıyla bir gül ve roket emojisi yayınlamasıyla geldi.

Hold Me Closer şarkısı Britney Spears için tekrardan yeni bir doğuş olabilir. Spears, en son 2016’da albüm çıkarmıştı. Bu proje ayrıca, ünlü şarkıcının, babasının 13 yıllık vasiliğine karşı açtığı davayı geçen kasım ayında kazanmasının ardından hayranlarıyla tekrardan buluşacağı ilk şarkı olacak. ‘Hold Me Closer’ adlı düetin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.