Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Netflix filmi Âşıklar Bayramı'nın fragmanı ve görselleri yayınlandı
Netflix, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen’in paylaştığı, geçmişin tüm pişmanlıklarına rağmen 25 yıl sonra yeniden buluşan bir baba ve oğulun Kırşehir’den Kars’a uzanan yolculuğunu anlatan Âşıklar Bayramı’nın fragmanını ve ilk görsellerini yayınladı. İşte konusu ve oyuncuları...
Netflix, yeni yerli filmi "Âşıklar Bayramı"nın ilk fragmanını paylaştı. Kemal Varol’un aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Âşıklar Bayramı konusu nedir?
Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ile saz âşığı babası Heves Ali (Settar Tanrıöğen)'nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir. Kemal Varol’un ödüllü kitabı Âşıklar Bayramı’ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Âşıklar Bayramı, bağışlamak ve affedilmek, hayata yeniden tutunmak için çıkılan bu dokunaklı yolda, aynı zamanda insanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuktur.
Âşıklar Bayramı ne zaman yayınlanacak?
İnsanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuk.. Peki senin hikayen ne? sloganıyla paylaşılan Âşıklar Bayramı, 2 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.