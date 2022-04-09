Chris Rock'a tokat atan Will Smith'in cezası belli oldu! 10 yıl Oscar'a giremeyecek

Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a atmasıyla dünya gündemini altüst eden ünlü aktör Will Smith, şoke eden bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Will Smith, Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men edildi

Ödül törenini düzenleyen Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya geldi. Alınan yeni kararla birlikte ödül töreninde Chris Rock’a tokat atan Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Akademi üyeliğinden istifa etmişti

Yaşanan tatsız olayın ardından Smith geçtiğimiz günlerde Akademi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış ve "Yaptığım hareketler şoke edici, acı verici ve bağışlanamaz" şeklinde konuşmuştu.

"Karımın adını ağzına alma"

Eşi Jada Pinkett Smith’in saçlarıyla ilgili espri yapan Chris Rock’ı canlı yayında tokatlayan ünlü aktör, daha sonra “Karımın adını ağzına alma” diye bağırmıştı.

Smith: Sevgi insana delice şeyler yaptırıyor

Smith, Oscar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, kendisini ailesini korumak zorunda hissettiğini söyleyerek şöyle devam etmişti:

"Bizim yaptığımız işi yapanların bu tür hakaretleri kaldırabilmesi gerektiğini biliyorum; insanların hakkınızda delice konuştuğunu, size saygısızlık ettiğini, bunun karşılığında gülümseyip her şey yolundaymış gibi davranmanız gerektiğini biliyorum. Ama sevgi insana delice şeyler yaptırıyor."