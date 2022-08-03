Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da 5 milyonluk ev aldı!

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan Gökçe Bahadır, müzisyen eşi Emir Ersoy ile Şubat ayında evlenmişti. Alaçatı'da dünya evine giren çift, aradıkları evide Alaçatı'da buldu! İstedikleri yeri bulan çift, 5 Milyon TL'ye villa aldı, ünlü isimlere komşu oldu.

Samimi bir düğün yapan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, uzun zamandır Çeşme'de ev arayışındaydı. Çift, hayal ettikleri evi Alaçatı'da buldu. Pek çok ünlü isme komşu olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, Alaçatı'da 5 milyon TL'ye bir ev satın aldılar.

ÖZEL DEKORE ETTİLER

Beyazıt Öztürk, Ezgi Mola, Sinan Engin, Caner Erkin- Şükran Ovalı çiftinden sonra Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy da Alaçatı'ya taşındı. Haberlere göre 5 milyon TL'ye aldıkları yazlığı tadilat ettirip oturmaya başlamışlar bile.

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