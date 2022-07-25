Hazal Kaya-Ali Atay çiftinden müjdeli haber! Hazal Kaya ikinci kez hamile

2019 yılında ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinden bugün müjdeli bir haber geldi. İddialara göre çift, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor...

Hazal Kaya-Ali Atay çiftinden müjdeli haber! Hazal Kaya ikinci kez hamile

2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay (46) ile evlenen Hazal Kaya (31), aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Hazal Kaya-Ali Atay cephesinden müjdeli bir haber geldi.

3 AYLIK HAMİLE 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın aktardığına göre; ünlü çift, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini söyleyen Kaya, 3 aylık hamile.

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