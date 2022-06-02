Johnny Depp'in kazandığı mahkemede, Amber Heard neden 2 milyon dolar tazminat kazandı?

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki çetrefilli davayla ilgili gerilim, jürinin Johnny Depp'in lehine karar vermesinin ardından Çarşamba günü sona erdi. 58 yaşındaki Depp, jüri tarafından 15 milyon ABD doları tazminata hak kazandı. Daha sonra Amber Heard'ün ödeyeceği bu tazminat10,35 milyon ABD dolarına düşürüldü. Amber Heard'ün ise bu esnada 2 milyon dolar almasına karar verildi. Peki Amber Heard'ün kazandığı ama çok konuşulmayan 2 milyon dolarlık tazminatın sebebi ne? İşte ayrıntılar...

Amber Heard neden 2 milyon dolar tazminat kazandı?

Virginia mahkemesi jürisi, Johnny Depp'i yılan hikayesine dönen Amber Heard davasında haklı buldu. Aynı zamanda jüri, Heard'ün de Johnny Depp'in avukatlarından biri tarafından iftiraya uğradığını belirlediğine kanaat getirdi. Bu karar sonrasında Amber Heard'ün 2 milyon dolar tazminata hak kazandığı açıklandı.

Uzun zamandır jürinin hangi tarafı haklı bulacağı merak ediliyordu. Karar nihayet açıklandı ve jüri Johnny Depp'in mağdur olduğuna kanaat getirdi ve tazminat kazandığını belirtti. Gel gelelim ki davada mağdur bulunan tek taraf Johnny Depp değildi. Amber Heard'ün de bir kazancı vardı... Jüri, Johnny Depp'in avukatının, Amber Heard'e iftira attığına karar vererek Depp'in, Amber Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine yönelik kararda bulundu.

Bu karara neden olan şeyi ise mahkeme heyeti, Depp'in avukatı Adam Waldman'ın 2020'de İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan açıklamasında, Amber Heard'ün cinsel istismar iddialarını "dublör" olarak nitelendirmesine bağladı.

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