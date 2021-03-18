Koronavirüs'e yakalanan Emre Kınay yaşadıklarını anlattı

Koronavirüse yakalanan oyuncu Emre Kınay sevenleriyle hastalık sürecini paylaştı.

''KAS AĞRILARIM OLDU''

Tedavisi evde devam eden ünlü oyuncu, "Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim'' dedi.

''İYİYİM PANİK EDECEK BİR ŞEY YOK''

Kınay konuşmasının devamında, ''27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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