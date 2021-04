Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kraliçe II Elizabeth’in eşi Prens Philip yaşamını yitirdi. Prens Philip 99 yaşındaydı.

Windsor Kalesi’nde hayatını kaybettiği belirtilen Birleşik Krallık Prensi Philip’in ölümü Kraliyet’in resmi Twitter adresinden atılan Twit ile duyuruldu.

Atılan Twit’te Kraliçe’nin sevgili eşinin ölümünü duyurduğundan duyulan üzüntüden bahsedildi.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn