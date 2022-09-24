Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir? Nereli? Eğitimi, yaşı, boyu, burcu...

Miss Turkey 2022'nin finali 20 Eylül günü yapıldı. Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022'de kazanan isim belli oldu. Miss Turkey 2022'yi kazanan ve bu sene Türkiye'yi Miss World'de temsil edecek aday Nursena Say oldu. Dereceye giren diğer isimlerse Aleyna Şirin ve Selin Erberk Gurdikyan oldu. Peki, Nursena Say kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç? Birlikte bakalım...