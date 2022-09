Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir? Nereli? Eğitimi, yaşı, boyu, burcu...

NURSENA SAY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA

Peki, Nursena Say kimdir? 19 numaralı yarışmacı Nursena Say 9 Mayıs 1998 doğumlu. 24 yaşında. Nursena Say Mersinli. Bir röportajında, "Eğitim hayatıma Mersin'de başladım. Mersinliyim, orta öğretim ve lise eğitimim burada tamamladım. Sonrasında üniversite için İstanbul'a geldim" diyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. 2021 yılında mezun oldu. Yaklaşık 1 yıllık mimarlık deneyimi bulunuyor. Nursena Say'ın boyu 1.80. Nursena Say'ın burcu ise boğa.