Mustafa Sandal, sörf tutkusunu eşine de aşıladı! Melis Sütşurup'a plajda ders verdi

10 yıllık evliliği 2018'de sona eren Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile 3 Haziran’da İtalya'nın başkenti Roma’da nikah masasına oturdu. Marmaris'te düğün yapan çift, daha sonra yakın dostları ve aileleriyle birlikte tekneyle denize açılıp denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

EŞİNE SÖRF DERSİ VERDİ

Mustafa Sandal haziranda evlendiği Melis Sütşurup ile Muğla Akyaka’ya gitti. Yıllardır uçurtma sörfü yapan popçu, şimdi bu tutkusunu eşine aşıladı. Önceki gün plajda ilk dersi de kendisi verdi. Melis Sütşurup bu kare için “Serbest düşüşün en iyi yolu aşkın üstüne atlamaktır, deneyin” dedi!

Bu gönderiyi Instagram'da gör Melis Sutsurup Sandal 🌈 (@melissandal_)'in paylaştığı bir gönderi

KARIN KASLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

52 yaşındaki Sandal ve 33 yaşındaki Sütşurup, sahilde mayolarıyla boy gösterirken, şarkıcının belirgin karın kasları oldukça dikkat çekti. Sandal'ı kimisi çok fit bulurken kimisi de bu kasların sahte olduğunu; estetikle eklendiğini söyledi. Sandal hakkında sosyal medyada 'hangi doktordan bu karın ya' yorumları yapıldı.