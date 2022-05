Rihanna doğum yaptı! ASAP Rocky ve Rihanna'nın bir oğlu oldu

Fenty güzellik markasının sahibi olan 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve sevgilisi Asap Rocky, geçtiğimiz ocak ayında bir fotorğaf çekimi yaptırarak bebek beklediklerini müjdeledi. En son 9 Mayıs'ta kamera karşısına geçen Barbadoslu şarkıcının doğum yaptığı öğrenildi.

BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK

Tüm bu yaşananların ardından Rihanna'dan iyi haber geldi. TMZ'nin haberine göre; ünlü şarkıcı 13 Mayıs günü doğum yaptı. Los Angeles'ta doğum yapan Rihanna, erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına aldı. Oğluna kavuşan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isim, henüz bebeğiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.

HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Extra'ya röportaj veren şarkıcı, hamilelik süreciyle ilgili "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.

"HALA AYNI KİŞİYİM"

Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde ise Amerikan Vogue için objektif karşısında poz vermişti. Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki şarkıcı, "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim" demişti.

Bu süreçteki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, "Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın" açıklamasında bulunmuştu.