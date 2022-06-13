Jennifer Lopez’den yıllar sonra gelen itiraf: “Gösteriyi Shakira ile paylaşmak dünyanın en kötü fikriydi”

Jennifer Lopez’in 2020 yılında Shakira ile gerçekleştirdiği "Super Bowl" devre arası şovunu konu alan "Halftime" belgeseli yayınlandı. 2020 yılında "Super Bowl" devre arasında Shakira ile sahneye çıkan Lopez, yıllar sonra konuyla ilgili konuştu. Lopez, Shakira ile beraber sahne almaktan mutlu olmadığını dile getirdi.

"BU ÖMRÜMDE DUYDUĞUM EN KÖTÜ FİKİR!"

Shakira ile beraber sahneye çıkacağı duyurulduğunda Lopez, bu konuyla ilgili memnuniyetsizliğini hiç dile getirmemişti. Ancak ünlü şarkıcı, Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) yöneticilerine, normalde bir sanatçının yaptığı "Super Bowl" gösterisini neden iki kadının yapmasını istedikleri sorguladı.

Belgeselde, sahneyi Shakira ile paylaşacağı için setinin daha kısa olacağını öğrenen Jennifer Lopez, "Super Bowl" gösterisini neden iki kadının yapmasını istediklerini sorgulayarak, Ulusal Futbol Ligi’nden yetkililere, "Bu ömrümde duyduğum en kötü fikir!" dedi.

KENDİLERİNE VERİLEN SÜRENİN DE KISA OLDUĞUNDAN BAHSETTİ

Ayrıca JLo, daha önce SuperBowl’da sanatçıların, kaçar dakika sahne aldığını hatırlatırken kendilerine verilen sürenin kısa olduğundan da şikayetçi oldu.

Şarkıcı, şovun yöneticileriyle konuşurken, "Altı dakikamız var ve her şarkıdan 30 saniye çalacağız ama mutlaka söylememiz gereken şarkılar var. Bu şov bir dans şölenine dönüşmeyecek. Mesajımızı şarkı söyleyerek dile getirmeliyiz." ifadelerini kullandı. Lopez, her ne kadar gönülsüz de olsa profesyonel davranarak Shakira ile sahneye çıktı.

"BÜYÜK BİR HAKARET”

Lopez’in menajeri “Genelde bir kişi sahneye çıkar ve gösteriyi planlar. İstediği misafir şarkıcıları kendi seçer. Her yıl tek kişinin yaptığı bir gösteriyi iki Latin şarkıcının yapmasını istemek, büyük bir hakaretti” ifadelerini kullandı.

Belgeselde Lopez ve Shakira’nın sahnede ne kadar süreleri olduğuna dair konuşmaları da yer alıyor. Lopez’in bir noktada “Eğer iki kişinin çıkmasını istiyorlarsa o zaman iki katı zaman vermeliler” dediği görülüyor.