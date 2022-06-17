Yargı dizisinde ayrılık iddiası... Yargı'nın 'Neva'sı diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar , Uğur Arslan ve Başak Gümülcinelioğlu gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Senaryosunu Sema Ergenekon yazan dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin yapıyor.

YARGI'NIN NEVASI DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ‘Yargı’da yeni yayın dönemi öncesi flaş bir ayrılık yaşanmış olabilir... İddiaya göre dizinin Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu diziye veda ediyor. Senaryodaki hikâyesi biten oyuncu yeni dizi görüşmelerine başladı.

YARGININ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Çınar’ın (Arda Anarat) masumiyetinin kanıtlandığı ve Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Ceylin’in (Pınar Deniz) göz kamaştırıcı bir nikahla tekrar evlendiği bölümde yaşanan 6 aylık zaman atlaması izleyenlere büyük bir şok yaşattı. Sorgu sahnesinde Ceylin’in Ilgaz’ı öldürmekle suçlanması ‘Yargı’ hayranlarını birçok yanıtsız soruyla baş başa bıraktı.