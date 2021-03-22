2021 ilkbahar saç trendleri: Moda olacak 12 saç modeli

2021 baharı saç trendleri arkasındaki ortak fikir eğlence. İşte 2021 saç modelleri!

Gucci'de, tatil kampanyasındaki modeller, hareketli fönler ve uzun kalın kahküller, iyimserlik rüzgarlarıyla gösterişli ve oldukça retro bir görünüm sergiledi. Balmain elbette farklı bir bakış açısına sahipti, punk pixie saç modelleri, ensede tıraşlanmada bırakılmış saçlar yani kuyruklar ile daha modern ve feminen bir hava kazandı. Red Valentino'daki ipli saç örgüleri ise bu baharın en ilham verici saç trendlerinden biri. Şimdi 2021 ilkbahar saç modasında öne çıkan 2021 saç modellerine bakalım...

1) Kendi kendine kurumuş görünümlü saçlar

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lancôme Official (@lancomeofficial)'in paylaştığı bir gönderi

En son Lancôme kampanyası için Zendaya, ne aşırı derece perma yapılmış ne de aşırı düzleştirilmiş saçlarla karşımıza çıktı. Bunun yerine, kendi haline bırakılarak kurutulmuş saçlarla fotoğraflandı. Belki biraz saç şekillendirici kremden yardım alınan bu görünümde, difüzör kullanılarak şekillendirilmiş saçlar kendi doğal dokusuyla ilham vericiydi.

2) Jilet gibi kesimler

Bu gönderiyi Instagram'da gör Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)'in paylaştığı bir gönderi

Trendlerle ilgili en ilginç durumlardan biri, genellikle zıt fikirlerin aynı anda var olmasıdır. Skinny kot pantolonlar ve geniş paçalar gibi. 2021 saç modellerinde, kuaförde az önce kesilmiş görünümüne sahip jilet gibi kesilmiş saçlar da ipli örgülerin tam tersi bir etki yaratıyor. Lucy Hale’in simsiyah ve jilet gibi kesilmiş saçları bu görünüme bir örnek.

3) Kaküllü sarı bob kesim saçlar

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gucci Official (@gucci)'in paylaştığı bir gönderi

Kıvrılmış uçlar. Pürüzsüz hacimli doku. Daima ortadan ikiye ayrılan uzun, tatlı kahküller... Bu Gucci görünümünden aldığımız bir ilham varsa, o da sevimli, yumuşak saçlar geri döndü ve keskin, editoryal saçlar geçmişte kaldı.

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4) Uzun, Dalgalı, Hareketli Kesim

Bu gönderiyi Instagram'da gör BALMAIN (@balmain)'in paylaştığı bir gönderi

Audrey Hepburn ile alışık olduğumuz tatlı genç kız modeli Audrey Pixie gibi olmasa da Balmain’in modern bir pixie yorumlaması var. Tepedeki saçlar alına doğru düz bir şekilde fırçalanıyor. Alına düşen saçlar ise sivri uçlar biçiminde kesiliyor. Asıl olay ise arkada. Hem biraz Punk hem de tam bir leydi hissettiren, enseyi kapatan uzun saç tutamları uygulanmış bu modelde.

5) Tam tepede dümdüz at kuyruğu

Bu gönderiyi Instagram'da gör Christian Siriano (@csiriano)'in paylaştığı bir gönderi

Şarkıcı Lizzo’nun saçları tam olarak 2021 trend saç modellerinden birini yansıtıyor: Tam tepede bağlanmış sımsıkı bir at kuyruğu ve dümdüz saçlar. Hem stil yansıtan hem de bir o kadar zahmetsizce hazırlanmış görünen bu saçlar kırmızı halıda da karşımıza çıkacak.

6) Şatafatsız Dalgalar

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lela Rose (@lelarose)'in paylaştığı bir gönderi

Lela Rose'un bu muhteşem görünümünü ortaya çıkarmak için ihtiyacınız olan tek şey, düşük ısılı bir saç maşası ve cool tavırlar. Saçınızın doğal yapısına bağlı olarak, saçınızı kendi kendine kurumaya bırakın, ardından maşayı dik tutarak 20 cm uzaktan saçlarınızı şekillendirin.

7) Klasik İkili Örgü

Bu gönderiyi Instagram'da gör REDValentino (@redvalentino)'in paylaştığı bir gönderi

Red Valentino'da geleneksel Fransız örgüler yeniden tasarlandı. Saç stilistleri, örgüleri başın arkasından yapmak yerine, doğrudan kulak arkasından ördüler. Ense hizasında da fiyonklar sarkıttılar. Sonuç oldukça sade ve sofistike.

8) Doğal Bukleler

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cynthia Rowley (@cynthiarowley)'in paylaştığı bir gönderi

Cynthia Rowley'de modellerin saçları nemlendirildi, yumuşatıldı ve Tabiat Ana'nın amaçladığı şeyi yapmalarına izin verildi. Ve ta-ta! İşte saçlar kendi doğal bukleleriyle karşımızdalar.

9) Düz Pageboy Kesimi

Bu gönderiyi Instagram'da gör Prada (@prada)'in paylaştığı bir gönderi

Eski yıldızlardan Betty Page ile özdeşleşen Pageboy saç kesimi yeniden uyarlandı ve bu sezon karşımıza çıktı. Kulak altına kadar gelip, bir de kahkül ile tamamlanan bu saç modeli farklı bir uyarlama ile Prada defilesinde Kaia Gerber’de görüldü. Saçın alabildiğine yandan ayrılmış olduğu görülen bu kesimde, uzunlu kısalı kesilmiş saç uçları göze çarpıyor.

10) Yuvarlatılmış Kaküller

Bu gönderiyi Instagram'da gör GIVENCHY (@givenchyofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Naomi Campbell’ın kakülleri Givenchy tarafından paylaşıldı ve bize de ilham kaynağı oldu. Bu modelde kakül, burnun üzerinde en kısa boydayken iki yana doğru kademeli olarak uzuyor. Yanlara doğru uzayarak gelen kaküller bu sene tekrar trend olacak.

11) Gerçekçi Plaj Dalgaları

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jason Wu (@jasonwu)'in paylaştığı bir gönderi

Tamam, evet 2020 çoğumuzun tatil saç stillerine sahip olduğu yıl değildi. Jason Wu defilesindeki kuaför Holli Smith'e ilham vermesi muhtemel olan şey de buydu. Smith, 2021 ilkbahar saç trendleri için, saçlarda nemli, hafif pürüzlü, deniz tuzuyla kendi kendine kurumuş ve dalgalanmış gibi görünen saçları yarattı.

12) Kırpılmış Bukleler

Bu gönderiyi Instagram'da gör Halpern (@halpernstudio)'in paylaştığı bir gönderi

Saç stilisti Earl Simms, Adwoa Aboah'ın minik minik buklelerini büyük sabırla bir araya getirip bu görünümü oluşturdu. Çok ince kıvrımlara sahip bukleleri bu hale getirmek için biraz sabır gerekli. Diğer ihtiyacınız olan şey ise, saçı nemlendirme ve ihtiyaca göre biraz şekillendirici.