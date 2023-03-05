Bu yılki Londra Moda Haftası'nda öne çıkan 6 güzellik trendi
Bu yıl Londra Moda Haftası görkemli şovlarıyla adından söz ettirmişti. 2023 senesine damgasını vuracak birçok yenilik ön planda. Peki, bunlar neler? İşte bu yıla damga vurması beklenen 6 güzellik trendi...
Londra Moda Haftası, muhteşem gösterisiyle bir sezonu daha geride bırakmıştı... Saç ve makyaja gelince, çığır açacak güzellik trendleri göze çarpıyordu. Bunlardan bazıları; makyajda elektrik tonlarının ön plana çıkması, 1920'lerin bukleleri, dumanlı gözler ve gotik dudaklar... İşte Londra Moda Haftası'nın bu seneye damgasını vuracak trendleri...
HEMEN DENEYEBİLECEĞİNİZ 6 GÜZELLİK TRENDİ
1- BUĞULU GÖZLER
2-HOLLYWOOD DALGASI
3- GOTİK - VAMPİR DUDAKLAR
4- ELEKTRİK TONLARI
5- ROMANTİK ÖRGÜLER
6- DOĞAÜSTÜ KUSURSUZ CİLT
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