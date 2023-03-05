Bu yılki Londra Moda Haftası'nda öne çıkan 6 güzellik trendi

Londra Moda Haftası, muhteşem gösterisiyle bir sezonu daha geride bırakmıştı... Saç ve makyaja gelince, çığır açacak güzellik trendleri göze çarpıyordu. Bunlardan bazıları; makyajda elektrik tonlarının ön plana çıkması, 1920'lerin bukleleri, dumanlı gözler ve gotik dudaklar... İşte Londra Moda Haftası'nın bu seneye damgasını vuracak trendleri...

HEMEN DENEYEBİLECEĞİNİZ 6 GÜZELLİK TRENDİ

1- BUĞULU GÖZLER

2-HOLLYWOOD DALGASI

3- GOTİK - VAMPİR DUDAKLAR

4- ELEKTRİK TONLARI

5- ROMANTİK ÖRGÜLER

6- DOĞAÜSTÜ KUSURSUZ CİLT

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