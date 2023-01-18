Son dokunuş... Kış ayları için stili tamamlayan paltolar

Kış aylarında stilinizi tamamlayan son dokunuşu elbette ki paltolar yapıyor. Sade tercihlerinizi taçlandırmanın zamanı geldi.

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Son dokunuş... Kış ayları için stili tamamlayan paltolar - Resim : 1

Hazırlayan: Nevin Sarıpınar

BRUNELLO CUCINELLI

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Son dokunuş... Kış ayları için stili tamamlayan paltolar - Resim : 2

GUESS 

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Son dokunuş... Kış ayları için stili tamamlayan paltolar - Resim : 3

H&M 

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Son dokunuş... Kış ayları için stili tamamlayan paltolar - Resim : 4

İLVİ 