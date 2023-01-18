Anasayfa Galeri Son dokunuş... Kış ayları için stili tamamlayan paltolar Son dokunuş... Kış ayları için stili tamamlayan paltolar Kış aylarında stilinizi tamamlayan son dokunuşu elbette ki paltolar yapıyor. Sade tercihlerinizi taçlandırmanın zamanı geldi. 18 Ocak 2023 1 / 15 Hazırlayan: Nevin Sarıpınar BRUNELLO CUCINELLI 2 / 15 GUESS 3 / 15 H&M 4 / 15 İLVİ sık okunanlar Kişilik testi: Burun şekliniz kişiliğinizi yansıtıyor 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Bu ünlüleri makyajsız tanıdınız mı? Yalnızlığa çare olacak ücretsiz tanışma siteleri 2022 Cinselliği en çok olan burçlar sıralaması magazin Çöp Adam dizisine yeni oyuncu dahil oluyor Bursa Bülbülü şarkılarını kim söylüyor? Sözler kime ait? Yasak Elma'ya yeni bir isim daha dahil oluyor Şükrü Özyıldız ve Büşra Cebe çiftinden ilk fotoğraf Shakira balkona yerleştirdi; Piqué'nin annesinin evine bakıyor