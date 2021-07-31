A Milli Kadın Voleybol Takımımız Filenin Sultanları Olimpiyatlar’da çeyrek finalde!

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları, rakibi Arjantin’i 3-0 yendi ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra Güneş ve Hande Baladın ile bloktan sayılar bulan milli takım, 10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda Erdem ve Zehra Güneş ile sayılar bulan milli takım, seti 25-23 kazandı.

Ebrar Karakurt’un fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne çektikçe sayı bulan milliler, Hande Baladın ve Eda Erdem ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt’u çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.

A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda Erdem ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.

Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı.

A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

"Bir İlki Gerçekleştirip Çeyrek Finale Kaldık"

Milli Voleybolcumuz Naz Aydemir Akyol şu sözlerle sevincini dile getirdi: "Ülkemizin bu zorlu günlerinde bir nebze mutluluk verebildiysek, biz de mutlu oluruz. Güzel bir performans sergiledik. Daha iyi oynayabilirdik ama şu an Türk voleybol tarihinde bir ilki gerçekleştirip çeyrek finale kaldık."

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