Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör: Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmeneli, Tokyo olimpiyatlarında 69 kiloda ringe çıktı, Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Busenaz Sürmeneli yarı finale çıkmak için Ukraynalı Anna Lysenko ile mücadele edecek. Peki, olimpiyatlarda ringe çıkan ilk Türk kadın boksör olan Busenaz Sürmeneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Başarıları neler? Bugün özellikle internette yanıtı en çok aranan bu sorular ışığında Busenaz Sürmeli'nin yaşam öyküsü ve biyografisine yakından bakalım...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Tarihe geçen başarılı sporcu Busenaz Sürmeneli 1998 doğumlu, 23 yaşında. Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun. 5 Avrupa, 3 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Bursa'da doğduğunu, aslen Trabzonlu söyleyen Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazandıktan sonra verdiği bir röportajda biyografisiyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

“Babam bir firmada şoförlük yapıyor, annem ise ev hanımı. Dört kardeşiz. Ailede sadece ikizim olan kız kardeşim boks ile ilgileniyor. Kendisinin Türkiye üçüncülüğü var. Çocuklukta Bursaspor’un kadın futbol takımı seçmelerine katılmıştım ama babamın işleri nedeniyle Trabzon’a taşınınca bu hayalim gerçekleşmedi. Trabzon’da bir takımda oynamak istedim, ama o zaman da takım bulamadık. Futbol takımı bulamayınca farklı bir spor yapmaya karar verdim. Antrenörüm Cahit Süme aynı zamanda teyzemin eşidir. Kendisiyle bir görüşmemizde, ‘Gel boksa başla, sevmezsen bırakırsın’ dedi. O şekilde başladım ve çok sevdim. Yaşım tutmadığı için ilk 5 yıl resmi müsabakalara katılamadım. Sadece özel turnuvalarda müsabakalara çıktım. İlk olarak yıldızlar kategorisinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katıldım ve burada şampiyon oldum"

EN BÜYÜK HAYALİ OLİMPİYAT MADALYASI

Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat öncesi yaptığı bir açıklamada ise hayalini şöyle anlatmıştı: "En büyük hayalim olimpiyata gidip, oradan altın madalyayla ülkeme dönmek. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Hayallerimin peşinden koşuyorum. Çok mutluyum. Çok yorulduk, özlem ve acı çektik ama sonu güzel bitecek diye umuyorum"

İDMAN YAPTIĞI SALONA NOT

Olimpiyat öncesi Ordu'da kamp yapan Busenaz Sürmeneli, kamp süresince hazırlıklarını yaptığı spor salonundaki aynaya, "Sevgili çocuklar, arkadaşlar; idmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin. Bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum. Busenaz Sürmeneli." notunu asmıştı.

13 YILDIR HAYALİN PEŞİNDEYİZ

Kadınlar Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise Busenaz ile yaklaşık 13 yıldır bu serüvenin peşinde olduklarını söylüyor.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN BAŞARILARI

Busenaz Sürmeneli, 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez de Avrupa üçüncülüğü kazandı. Yaklaşık 30 turnuvada şampiyonluğa ulaştı, 79 kez milli müsabakalara katıldı.

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