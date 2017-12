Giymediğiniz, modasının geçtiğini düşündüğünüz kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak hem mutlu olabilir hem de dolabınızda açılan alana çok daha fazla yeni alışveriş yapma imkanı bulabilirsiniz.

Eminiz ki her kadının hayalinde içinde türlü kıyafetlerin yer aldığı, duvardan duvara ayakkabıların sergilendiği, çekmeceler dolusu takılarla süslenen bir giyinme odası vardır. bu hayali gerçekleştirmek ise aslına bakarsanız sanıldığı kadar ütopik değil. Giyinme odası denildiğinde herkesin aklına bir salon büyüklüğünde oda geliyor olabilir. Oysa bu alanı çok daha dar bir ölçüde çok daha verimli kullanmak mümkün. Giyime verilen önemin her geçen gün arttığını artık hepimiz biliyoruz. Her hafta elimizde birkaç paket olmadan gezersek kendimizi eksik ve mutsuz hissettiğimiz gerçeğini hiç açmıyoruz bile… Bunun bir zorunluluk olmadığı gerçeğini hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda iş hayatının ve günlük hayatın verdiği stresten arınmak için çoğumuz kendimizi alışverişe adıyoruz. Durum böyle olunca etiketi ile dolabımızda duran pek çok kıyafet göze çarpıyor.



Türkiye’nin bir tekstil ülkesi olarak adlandırılması hatta yurt dışından dahi kaliteli olması sebebi ile pek çok kişinin alışveriş yapmak için ülkemize geliyor olması dolaplarımızı doldurabilmemizdeki en büyük sebeplerden biri. Bu sistemi çoğu zaman eleştirsek dahi ne yazık ki sistemin bir parçası olmaktan da geri kalamıyoruz. Bu durum zamanla önce giysi dolabımızın sonra da odamızın bize yetmemesi ile sonuçlanmış oluyor. Böyle bir anda yapılması gereken ilk şey iki sezon giymediğiniz bir kıyafeti elden çıkartmanız olacaktır. Nasılsa seneye giyerim ya da elbet lazım olur düşüncesi ile saklanan kıyafetlerin size bir yararı olmadığı gibi dolabınızda yer kaplaması da başka bir sıkıntı.



Küçük giyinme odası

Giyinme odası tasarlarken büyük ve geniş alanlar yerine küçük alanları değerlendirme yoluna gitmelisiniz. Çok küçük bir alan dahi akıllıca bir tasarım ile çok kullanışlı bir hale dönüşebilir. Sağlıklı bir giyinme odası tasarımda köşelere çok büyük önem vermelisiniz. Normal bir odada değersiz ve işlevsiz olarak görülebilen köşeler giyinme odası söz konusu olduğunda altın değerine sahip oluyor.



Giyinme odası tasarımları

Giyinme odası tasarımları birkaç farklı şekilde yapılabilir. Odaya bağlı, odadan bağımsız, raylı ve çekmeceli gibi pek çok şekilde tasarlanabilecek giyinme odası tasarımları ile siz de kendi alanınızda farklılık yaratabileceksiniz.







Yatak odası ile bağlantılı

Aynı oda içerisinde farklı işlevlere sahip iki oda yaratmanızı mümkün kılacak olan bu tasarımı ayırmak adına farklı paravanlardan faydalanabilirsiniz. Eğer yatak odanız bu alanı gerçekleştirmek için müsait ise giyinme odanıza bir puf ekleyerek bu alanın çok daha gösterişli ve şık bir görünüme sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Açık giyinme odalarının düzenini sağlarken çok dikkatli olmalısınız. En ufak bir karışıklık sizin çok dağınıkmış gibi görünmenize neden olabilir.



Kapalı giyinme odası

Kapalı giyinme odaları da tıpkı açık giyinme odaları gibi düzen ister. Bu odayı farklı bir odadan seçebilme imkanınız varsa şahane olacaktır. Eğer yatak odanızın yanında kullanmadığınız boş bir oda varsa yatak odanızın içindeki duvardan o odaya kapı açarak muhteşem bir giyinme odasına sahip olabilirsiniz.



Ray ve çekmeceleri giyinme odası

Açık raflar Türk kadını için hiç uygun seçenekler arasında değildir. Hem kolay tozlanması hem de temizliğin süresini uzatması sebebi ile açık raflara karşı milletçe mesafeli bir duruş sergiliyoruz. Fakat buna rağmen eğer yereli alanınız yoksa ray sistemleri ve açık raflar size hayalinizdeki giyinme odasını sunabilir. Düzenli bir şekilde kullandığınız takdirde hem yerden kazanç sağlamış olacak hem de istediğiniz giyinme odasına kavuşmuş olacaksınız.



